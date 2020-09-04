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  4. İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun telefonu

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 16:09 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs testi pozitif çıkan Binali Yıldırım'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun telefonu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi ilçesinde bulunan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. İmamoğlu, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İmamoğlu, piknik yapan bir grup vatandaşın yanına giderek kısa süre sohbet etti. Gezi sırasında açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs testi pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile olan telefon görüşmesini anlattı.

"SESİ ÇOK İYİ GELİYORDU"

İmamoğlu, "Dün haberi alır almaz kendilerini aradım. Hem ben hem de eşim, kendilerine ve hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Allah şifa versin dedik. O da 'Bir an önce hepimiz bu süreçten kurtuluruz' diye temennilerde bulundu. Hem ülkemize hem dünyaya ve insanlığa sağlık diledik beraberce. Allah şifa versin. Sesi çok iyi geliyordu. Yanılmıyorsam bugün İstanbul'a geleceğini söylemişti. Evinde ve İstanbul'da tedavisine devam edeceğini belirtmişti. Allah şifa versin. İnşallah kendisine ve ailesine şifa diliyorum. Bütün hastalarımıza şifa diliyorum. Korunmak önemli." dedi. (DHA)

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