İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Küçükçekmece Gölü havzasındaki Bathonia arkeolojik kazı alanında incelemelerde bulunan İmamoğlu, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bir basın mensubunun iptal edilen Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un "Bakanlık olarak gideceğiz gerekirse resen bu işleri yapacağız. Haliç'i eski haline getirmelerine müsaade etmeyeceğiz." şeklindeki sözlerini değerlendirmesi istenen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Görüyorum ki bazı bakanlarımız atandıkları görevde görevlerini yerine getirirken, verdikleri mesajların ne kadar önemli olması gerektiğini hissederek konuşmuyorlar. Konuşmalarının içeriği tümüyle siyasi. Bakanımıza tavsiyem; bir sorusu varsa telefonun ucundayız. Hatta davet eder, buluşuruz, anlatırız, dinleşiriz ve sebepleri sorgulanır. 'Sayın Başkan niçin böyle düşündünüz? Niçin böyle bir karara vardınız?' diye sorabilirdi."

İmamoğlu, bir gazetecinin, barajlardaki su seviyesinin yüzde 30'lara inmesi sonrası İstanbul'un su sorunu olup olmadığı ve yapılması istenen yüzde 20'lik zamma yönelik tepkilerle ilgili sorusuna şu karşılığı verdi: