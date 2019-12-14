İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'Otur işine bak' sözlerine yanıt: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tele 1'de Uğur Dündar ile Demokrasi Arenası programının konuğu oldu. İmamoğlu Kanal İstanbul hakkında açıklamalarda bulundu. "YA KANAL YA İSTANBUL" İşte İmamoğlu'nun Kanal İstanbul hakkındaki açıklamaları: Uğur Dündar: Konu Kanal İstanbul. Sayın Cumhurbaşkanı da Çılgın Proje olarak takdim etti. Seçimin kazanılmasında güçlü etki yarattı. Daha sonra bilim insanları, askeri uzmanlar, farklı görüşler beyan ettiler. Siz de ben Kanal İstanbul projesine aykırı bir görüşe sahibim deyince Sayın Cumhurbaşkanı "O otursun belediye başkanlığı yapsın" dedi. Siz bu projeyi gördünüz mü? Ekrem İmamoğlu: Şunun altını çizelim. Güzel bir araştırma raporunda bir tarif var. Ya kanal ya İstanbul. Çok önemli bir tarif bu. Basit bir konu değil. Ben özellikle üç çocuk babası olarak bana bunu dayatamazsınız dedim. Ben bu şehre Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti ve böyle bir kadim bir kent, bütün dünyanın ilgiyle baktığı bir şehir İstanbul. İstanbul'u herkes bilir. Türkiye'nin isim olarak önüne geçer İstanbul. Bu kadar önemli bir markadır.

Benim elimde bir yetki olsa İstanbul'un batısından doğusuna sit alanı ilan ederim. Bu kadar önemli. On binlerce yıllık insanlık tarihinin içinde olduğu, Kanal İstanbul'un yok edeceği ilk insan kalıntıları ve yazıtların on bin yıllık olduğunu bilmeyen yok. Böyle bir kenti korumak birinci vazifedir. "O DEVİR BİTTİ, OTURUP İŞİNE BAKANLAR GİTTİ" Sonra böyle kentleri geliştirirsiniz. Geliştirirken de ana prensibiniz yine korumak olmalı. Burası çölde bir kent yaratmak değil. Burası var olan dünyanın en güzel coğrafyasında bir şehri yaşama tutundurmak insanları mutlu etmek. "Otur işine bak" o devir bitti. Oturup işine bakanlar gitti. Ben hukukçu değilim ama arkadaşlarım yazıları çıkardılar. Büyükşehir belediyesinin sınırları il mülki sınırlardır. Büyükşehir belediyesinin görev ve yetkileri, beldenin ve belediyenin kurumsal yapısının hak ve menfaatlerini korumak. Ben onu yapıyorum. "SUSTUM, KONUŞMUYORUM DİYENLER GİTTİ" Kültür ve tabiat varlıkları ile ve tarihi dokunun ve önem taşıyan mekanların ve işlevlerin korunmasını sağlamak değerlerden bir tanesi. Uzun zaman oldu, il başkanlığı görevini bırakalı, hatırlatmak isterim. Çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak. Sustum, konuşmuyorum diyenler gitti.

Seçime bir hafta kala çılgın proje diye bir sunum yaptılar. Hep beraber izledik. Bir algı yönettiler çok net. Bu ülkenin en doğusundan en batısına en kuzeyinden en güneyine vatandaşlarımız "bak kanal yapıyor" dediler. Ben o süreci çok irdeledim, irdeleyenleri okudum. Belki de kalben, vicdanen ilk şerhini koyanlardan biriyim. İstanbul'u hisseden, seven ona düşkün, bu kentin bize Allah'ın bir lütfu olduğunu bilen ve ona sımsıkı bağlı bir insan olarak. "TOPLUM AÇISINDAN BİLİNMEMESİ FACİA Bu süreç başladığında bir araştırma yaptırdık. Bu süreç bizim candan gündemimizdeydi. Çok açmadık ama biz seçim döneminde bile çok çalıştık. Baktık ki toplamın yüzde 90'a yakını hiçbir fikri yok. Toplum açısından bilinmemesi facia. Bu projeyi kalbimden geçeni söylüyorum, geçmişten bugüne o kabinelerde bulunan bazı insanların istemediği bu projeyi, ortada geçerli bir veri olmadan insanların önüne koymak ve dayatmak. Ortada proje var mı dediniz, ben bir proje söyleyeyim size, çok yüzeysel bir proje, bir plan çalışması istendi. Biz buna karar vermedik ki.