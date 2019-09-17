İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar: Erdoğan bizi takdir etmeli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Yenikapı'da 730 aracın sergilendiğini ve bin 730 aracın da ihtiyaç fazlası olduğu için iade edildiğini söyledi.
İşte İmamoğlu'nun açıklamaları;
Beştepe’de ilk konuşmayı ben yaptım. Belediye başkanlarının söylemek istedikleri hususlar gibi birçok konuya temas ettim. Bundan sonraki sürecin bütünüyle diyalogla yapılması yönünde talebimizin kabul edilmesi iyi bir gelişmeydi.
"ORADAKİ SÜRECİ TALİHSİZLİK OLARAK YORUMLUYORUM"
Bu kısımdan daha çok sandalye kısmının konuşulduğunun farkındayım. Sandalye kırıldı ve hafif yere düştüm. İkinci sandalye de öyle bir sıkıntılıydı. Üçüncüyü verdiler. Sayın cumhurbaşkanı israf ediyorsun gibi bir espri yaptı. Ben de, kendisine “israf değil sandalye yanlış” diye bir söz söyledim. “Olsun ikinciye sağlam otururuz” dedim. Seçimin tekrarlanmasına gönderme oldu. Sandalyenin sahibi ben değilim. Ama her şeye rağmen, oradaki süreci talihsizlik olarak yorumluyorum, kamuoyu böyle yorumlamasa da.
Yenikapı’daki araçlarla ilgili yapılan bir yanlış varsa ortada soruşturma açacağız. Araç tasarrufuyla ilgili kimse kimseyi yanıltmasın.
Birincisi, israfın küçüğü büyüğü olur mu? İsrafla alakalı verdiğimiz mücadeleyi, bugün bile zamları konuşuyoruz, temelde ekonomiyle ilgili süreç sıkıntılı gidiyorsa, fakirlik, işsizlik, döviz, faizi üst üste koyduğunuzda İstanbul’da israfı engellemek için bir mücadele veriyorsak, bizi ilk tebrik etmesi gereken evvela Sayın Cumhurbaşkanı. Araç konusunda israf var. Toplum bunu görüyor zaten.
"BİN 730 ARACI İADE ETTİK"
Bin 730 aracı ihtiyaç fazlası olduğu için iade ettik. 730 aracı sergiledik Yenikapı’da. Bunu yaparken aslında 31 Mart öncesi çok vurguladığımız 18 günlük süreçte bu konuya çalıştığımız söyledik. 5 Mayıs’ta bizim mazbatamız elimizden alındı. O süreçle 23 Haziran arasında 514 araç iade edilmişti zaten. Bunların en az 100 tanesi, diyorlar ya bu araç lüks değil, markası yüksek ücreti yüksek araçlardı. 1250 aracı sistemden çıkarttık. Toplamda 1250 aracın yıllık israf bedeli 50 milyon TL. 5 yılda 250 milyon lira. Bu 125 tane kreş demek. Bu ne demek? 13-14 bin çocuğumuza okul öncesi eğitim vermek demek.
"ERDOĞAN BİZİ TAKDİR ETMELİ"
Erdoğan israfla mücadelede bizi takdir etmeli, bize teşekkür etmeli. Kendi belediye başkanlarına demeli ki; "Aynısını yapın."