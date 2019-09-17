İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar: Erdoğan bizi takdir etmeli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Yenikapı'da 730 aracın sergilendiğini ve bin 730 aracın da ihtiyaç fazlası olduğu için iade edildiğini söyledi.

İşte İmamoğlu'nun açıklamaları;

Beştepe’de ilk konuşmayı ben yaptım. Belediye başkanlarının söylemek istedikleri hususlar gibi birçok konuya temas ettim. Bundan sonraki sürecin bütünüyle diyalogla yapılması yönünde talebimizin kabul edilmesi iyi bir gelişmeydi.

"ORADAKİ SÜRECİ TALİHSİZLİK OLARAK YORUMLUYORUM"

Bu kısımdan daha çok sandalye kısmının konuşulduğunun farkındayım. Sandalye kırıldı ve hafif yere düştüm. İkinci sandalye de öyle bir sıkıntılıydı. Üçüncüyü verdiler. Sayın cumhurbaşkanı israf ediyorsun gibi bir espri yaptı. Ben de, kendisine “israf değil sandalye yanlış” diye bir söz söyledim. “Olsun ikinciye sağlam otururuz” dedim. Seçimin tekrarlanmasına gönderme oldu. Sandalyenin sahibi ben değilim. Ama her şeye rağmen, oradaki süreci talihsizlik olarak yorumluyorum, kamuoyu böyle yorumlamasa da.