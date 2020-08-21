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  4. İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın duyurduğu müjdeye ilişkin ilk açıklama

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın duyurduğu müjdeye ilişkin ilk açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 16:31 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu Karadeniz'de doğalgaz bulunmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın duyurduğu müjdeye ilişkin ilk açıklama

İşte İmamoğlu'nun mesajı:

Bulunan doğalgaz rezervinin milletimizin refahını ve ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum. Denizlerimizde ailelerinden uzakta aylar boyunca fedakarca çalışan Fatih Sondaj Gemisi’nin tüm mürettabatına da şükranlarımı sunuyorum.


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