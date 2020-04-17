İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eski ekibinden atama! (İlker Aslan kimdir?)

İmamoğlu, 13 yıldır İBB'de görev yapan ve son 4 yıl Deniz Hizmetleri Müdürlüğü görevini yürüten Muhammet Ali Eker'i görevden aldı. Yerine ise Beylikdüzü ekibinde yer alan İlker Aslan'ı atadı. İlker Aslan Beylikdüzü Belediyesi'nde, AK Partili Belediye Başkanı Yusuf Uzun zamanında, 2011 yılında çalışmaya başlamıştı.

İLKER ASLAN KİMDİR?

Aslen Sivaslı olan İlker Aslan, 1984 İstanbul doğumlu. İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2007 yılında mezun oldu. Askerlik görevini 2008-2009 yılları arasında, Yedek Subay olarak Şırnak Namaz Dağı bölgesinde Komando Asteğmen olarak yaptı. Askerlik sonrası bir süre özel sektörde çalışan Aslan, 2011 yılında Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde Çevre Koruma ve Kontrol Bürolar Sorumlusu olarak çalışmaya başladı. Arel Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Aslan, İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalında doktora yaptı ve 2018 yılında “İşletme Doktoru" unvanı aldı. Aslan İBB'ye naklen atandı.