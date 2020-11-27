HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

27.11.2020 20:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kanal İstanbul’un sonu gelmiştir çünkü yapılmayacaktır. Vatandaşımızın nezdinde de sonu gelmiştir, dünyanın itibarlı finans kuruluşlarının ya da itibarlı yapı firmalarının nezdinde de sonu gelmiş bir projedir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ tarafından İzmit’te yapılması planlanan afet odaklı sosyal konut projesinin arazisinde incelemelerde bulundu. İlk olarak İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile beraber projenin hayata geçirileceği İzmit Akpınar Mahallesi’nde incelemelerde bulunan İmamoğlu, daha sonra İzmit Belediyesi hizmet binasına geçerek açıklamalarda bulundu.

"KANAL İSTANBUL'UN SONU GELMİŞTİR ÇÜNKÜ YAPILMAYACAKTIR"

Konuşmasında Kanal İstanbul projesine de değinen İmamoğlu, "Kanal İstanbul’un sonu gelmiştir çünkü yapılmayacaktır. Vatandaşımızın nezdinde de sonu gelmiştir, dünyanın itibarlı finans kuruluşlarının ya da itibarlı yapı firmalarının nezdinde de sonu gelmiş bir projedir. Biz onun proje olarak sonunun gelmesini istiyoruz ne için İstanbul’un sonu gelmesin diye, İstanbul’un geleceği kurtulsun diye. Bu yöndeki faaliyetlerimiz devam edecek.” dedi.

'ARALIK AYINDA TEMELİNİ ATACAĞIZ'

Yapılacak olan afet odaklı sosyal konut projelerinin aralık ayında temelinin atılmasının planlandığını söyleyen Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Depremi önemsediğimiz bir dönemde ve hep beraber çare bulmak, çözüm bulmak zorunda olduğumuz bir dönemde bu bölgede yaşanan Gölcük depremini yakından hissetmiş, gelmiş burada birkaç gününü geçirmiş bir vatandaştım o dönemde. Allah bize bir daha o günleri yaşatmasın o bizim elimizde. Ne yazık ki uzun yıllar sağlıklı kentsel dönüşümlerle geçirilemedi. Bu anlamda da o anılarımızın verdiği sorumlulukla ve zorunlulukla inşallah Kocaeli’de, İzmit’te başkanımızın rehberliğiyle dönüşümle ilgili çalışmalar yaparız. O anlamda da bütün kuruluşlarımız desteğe hazırdır. İnşallah aralık ayında temelini hep beraber atacağız. Ortaya konan hedeflere bakacağız. Umarım en hızlı şekliyle konuta ihtiyacı olan ailelerimize, şeffaf ve katılımcı bir biçimde yönettiğimiz bu modelle insanlarımızı buluştururuz. Evler teslim edildikten sonra da gider komşularımızın çayını içeriz."

"DEPREME DAYANIKLI OLACAK"

Yapılan projenin çağdaş bir yapıya sahip olmasıyla birlikte depreme da dayanıklı olacağını belirten İmamoğlu, "Çağdaş bir konut anlayışına sahip, insanların mutlaka yaşam koşullarını en kaliteli hale getirecek, çevreye duyarlı, kenti sıradanlaştırmaya ve zenginleştiren tasarım ile İzmit’te bir proje yönetmek istiyoruz. İnsani unsurlara çok saygılı işler yapmak istiyoruz. Bu bizim sadece İzmit için değil, KİPTAŞ’ın yeni dönemindeki bütün yapı karakterlerine bunları yansıtacağız. Elbette en üst seviyede depreme dayanıklı olacak ve bu yönüyle de örnek olması bizim için çok önemli.” dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖNCELİKLİ OLACAK"

Koronavirüs salgını döneminde fedakarca çalışan sağlık çalışanları için belirli bir oranda ayrıcalık tanınacağını ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bugün alana gittik, proje hazırlanıyor aralık ayının sonunda ilk kazmayı vuracağız ve tanıtımını yapacağız. Yapacağımız konut projesinin adı İzmit’in sembolü olan çınar olacak. Projemizin adı ‘KİPTAŞ İzmit Çınar Evler’ olacak. Sağlık çalışanları şu dönemde bizim için çok kıymetli. Malum pandemi döneminde asıl kahramanlar onlar. Yoruldular, tükendiler, onlara bir nebze de olsa moral vermek adına sağlık çalışanlarımıza belli bir kontenjan verilmesi ile alakalı bir ricamız oldu. KİPTAŞ’ın bazı projelerinde de sağlıkçılara öncelik tanınmıştı, bu projemizde de inşallah böyle bir çalışmamız olacak. Sağlık çalışanlarımıza da şimdiden müjdeyi vermiş olalım" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Bitlis kırsalında PKK'ya ait EYP ve top mühimmatı ele geçirildiBitlis kırsalında PKK'ya ait EYP ve top mühimmatı ele geçirildi
Öldü diye morga konuldu, saatler sonra canlandı Öldü diye morga konuldu, saatler sonra canlandı

En Çok Okunan Haberler

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Gizemli adamla sarmaş dolaş

Gizemli adamla sarmaş dolaş

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Alışveriş çılgınlığı koronavirüs dinlemedi! Akın ettiler

Alışveriş çılgınlığı koronavirüs dinlemedi! Akın ettiler

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

Maske cezası yiyince Türkçe konuşmaya başladı

Maske cezası yiyince Türkçe konuşmaya başladı

Bitlis kırsalında PKK'ya ait EYP ve top mühimmatı ele geçirildi

Bitlis kırsalında PKK'ya ait EYP ve top mühimmatı ele geçirildi

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK ve DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK ve DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

27 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 27 Kasım koronavirüs tablosu

İçişleri'nden genelge: Geniş katılımlı etkinlikler 3 ay daha ertelendi

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte koronavirüs vaka sayısı yüzde yüz artan iller

Koca: 5 ilde vakalar iki haftada yüzde 100 artış gösterdi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.