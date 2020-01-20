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  4. İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 14:53 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin "16 milyon insan adına, Türkiye insanları, milletimiz adına yalvarıyorum, bu işten vazgeçin." dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin

İBB'den yapılan açıklamada İmamoğlu, belediye bürokratları ile birlikte Terkos Gölü'nde incelemelerde bulundu.

Terkos İşletmeleri Şube Müdürü İsmail Aydın, İmamoğlu ve beraberindeki Genel Sekreter Yavuz Erkut, Genel Sekreter Yardımcıları Murat Kalkanlı ve Murat Yazıcı ile İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu'ya sunum yaptı.

Sunumun ardından İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Karadeniz sahilindeki Karaburun'da incelemelerde bulundu.

"MİLLETİMİZ ADINA YALVARIYORUM, BU İŞTEN VAZGEÇİN"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Kanal İstanbul Projesi ile İSKİ'nin yaptığı yatırımların yok olacağını ifade ederek, "Düşünün ki, şu anda gezdiğimiz Terkos'ta çok değil, 1,5 yıl önce, Terkos'tan İkitelli'ye yapılan yatırımın bile kanal yokmuş gibi ihale edilmiş olduğunu düşünün. Tümüyle bertaraf olacak. Yani yüz milyonlarca liralık yatırımlar bunlar. Sadece İSKİ'ye bedeli bu yatırımın, 20 milyar liralar civarına çıkıyor. Bu kadar vahşi bir süreçten bahsediyoruz. Bunu niye anlatıyorum? Yani gelin bu hatadan vazgeçin. Türkiye'nin başka mevzuları var, onlara odaklanın. Onun için anlatıyorum. 16 milyon insan adına, Türkiye insanları, milletimiz adına yalvarıyorum, bu işten vazgeçin. Yani bu ülke adına, faydası adına bunu söylüyorum." şeklinde konuştu.

Kanal İstanbul konusunun siyasi olmadığını belirten İmamoğlu, esnaf, tüccar, sanayi oda ve kuruluşlarını da sürece katılmaya davet etti.

Terkos Gölü'nün kanal projesinden olumsuz etkileneceğini savunan İmamoğlu, göl suyunun tuzlanarak kullanılmaz hale geleceğini öne sürdü.

Ekrem İmamoğlu, Terkos incelemelerinin sonunda, baraja yakın yerleşim yerlerinden Durusu'da, köy kahvesini ziyaret etti. Vatandaşları Terkos gezisiyle ilgili bilgilendiren İmamoğlu, onlardan gelen görüş ve şikayetleri dinledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu kanal istanbul projesi Terkos Gölü

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