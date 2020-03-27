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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 11:26 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

İstanbul'da faaliyet gösteren gıda ve perakende zincirleri yöneticileri ile toplantı yaptık. 16 milyon vatandaşın temel gıda temininde hiçbir sıkıntı olmayacak. Lütfen her birimiz sorumlu davranalım ve ihtiyaç fazlası gıda ve hijyen malzemesi stoğu yapmayalım.

Şehrimizin 600 otel yöneticisi ile görüşmeler yaptık. Sağlık çalışanlarımızın kendi ailelerini de korumak zorundayız. Bizler İstanbul'da ne yapabiliriz diye belediyelerimizle çalışmalar yapıyoruz. Bir takım alanları Sağlık Bakanlığımız ile paylaşıyoruz. Kendi evlerinin dışında ve çalıştıkları hastanelere yürüme mesafelerindeki otellerde korunma konusunda bir anlaşmaya vardık. Toplamda 2000 odanın sağlık çalışanlarının kullanımına açılması için gerekli desteği sağladık.

İBB olarak bu dönemde özel olarak yardıma ihtiyaç duyan tüm kişi ve kesimleri belirlemek bu kişilere fiziki, maddi ya da psikolojik destek sunmak, yardımlaşma çalışmalarını koordine etmek amacıyla İBB öncülüğünde tüm sivil toplumu ve gönüllüleri bir araya getirmek üzere İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi'ni oluşturduk. Yenikapı İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi oldu.

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Ekrem İmamoğlu koronavirüs istanbul

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