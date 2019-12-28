İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'Kanal İstanbul' ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinde gerçekleşen ziyarette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, eşi Dilek ile kızı Beren İmamoğlu da eşlik etti.

GÜNDEM KANAL İSTANBUL

Basına kapalı yaklaşık iki saat süren ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, görüşmede Kanal İstanbul süreciyle ilgili elde ettikleri teknik bilgileri ana başlıklarıyla paylaştığını aktardı.

Verimli bir sohbet gerçekleştirdiklerini dile getiren İmamoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili bilimsel çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

İmamoğlu, aynı şekilde İYİ Parti'nin de bu süreçle ilgili çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, "Ocak ayında kendi çalıştayları var, bizim de çalıştaylarımız var. Bu konuda bilgi paylaşımı yapacağız. Ben bütün elde ettiğimiz bilgileri Sayın Cumhurbaşkanı ile keyifle paylaşmak isterim." diye konuştu.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI DAVET EDERSE KOŞA KOŞA GİDERİM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talebi olduğunu aktaran İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Neyi konuşabiliriz ki? İstanbul'un deprem, mülteci sorunu var. Kanal İstanbul gibi bir süreç var. Neyi yanlış bulduğumuzu teknik olarak kendilerine ifade etsem yanlış mı olur? Çok doğru olur. Israrla bunu talep edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı bizi davet ederse koşa koşa giderim. Kendileriyle projede gördüğümüz aksaklıkları, tehditleri paylaşırız."