HABER
  4. İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'Kanal İstanbul' ziyareti

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'Kanal İstanbul' ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.12.2019 20:48 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyarette bulundu.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'Kanal İstanbul' ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinde gerçekleşen ziyarette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, eşi Dilek ile kızı Beren İmamoğlu da eşlik etti.

GÜNDEM KANAL İSTANBUL

Basına kapalı yaklaşık iki saat süren ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, görüşmede Kanal İstanbul süreciyle ilgili elde ettikleri teknik bilgileri ana başlıklarıyla paylaştığını aktardı.

Verimli bir sohbet gerçekleştirdiklerini dile getiren İmamoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili bilimsel çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

İmamoğlu, aynı şekilde İYİ Parti'nin de bu süreçle ilgili çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, "Ocak ayında kendi çalıştayları var, bizim de çalıştaylarımız var. Bu konuda bilgi paylaşımı yapacağız. Ben bütün elde ettiğimiz bilgileri Sayın Cumhurbaşkanı ile keyifle paylaşmak isterim." diye konuştu.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI DAVET EDERSE KOŞA KOŞA GİDERİM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talebi olduğunu aktaran İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Neyi konuşabiliriz ki? İstanbul'un deprem, mülteci sorunu var. Kanal İstanbul gibi bir süreç var. Neyi yanlış bulduğumuzu teknik olarak kendilerine ifade etsem yanlış mı olur? Çok doğru olur. Israrla bunu talep edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı bizi davet ederse koşa koşa giderim. Kendileriyle projede gördüğümüz aksaklıkları, tehditleri paylaşırız."

YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI

İmamoğlu, "Türkiye'nin otomobili"ne ilişkin bir soru üzerine de bilimin ve aklın olduğu her şeyi alkışladıklarını, mutlu da olduklarını belirterek, "Umarım ülkemizin bir yerli aracı olur. Bu bir başlangıç. Olduğunda ne olur? İstanbul Büyükşehir Belediyesi araçlarını oradan alır. Biz bilimin olduğu, aklın, üretimin olduğu her girişimin yanındayız. Ülkenin ekmeğini arttırmalıyız. Bu girişimi alkışlıyoruz." şeklinde konuştu.

MURAT İDE'YE SALDIRI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ziyaret için İmamoğlu ailesine teşekkür ederek, "Evimi şereflendirdiler. İyi seneler diliyorum herkese, karşılıklı görüş alışverişinde bulundum. Nezaketiniz için teşekkür ediyorum." dedi.

Akşener, gazeteci Murat İde'nin Sarıyer'de uğradığı saldırıya ilişkin de "Sayın Soylu'nun dikkatini çekmek isterim. Kendini Türkiye'nin en başarılı İçişleri Bakanı olarak tanımlamıştı. Uzun zamandır öyle tanımlıyor. Ama İçişleri Bakanlığı döneminde dövülmemiş insan ve dövenlerin beraat etmediği bir an olmadı. Biliyorsunuz, bu ev basıldı. Onlar da beraat etti. Sayın İçişleri Bakanını görevini yapmaya, hukuku da bu konuda objektif davranmaya davet ediyorum. Türkiye böyle şeyleri taşıyamaz. Murat Bey'le konuştum. Yarın sizin başınıza da gelebilir. Şiddetle kınıyorum" değerlendirmesini yaptı.

(AA)

PARTNERKylie Jenner: Stormi en güzel Noel hediyesini aldıKylie Jenner: Stormi en güzel Noel hediyesini aldı
Bakan Kurum'dan Denizli'deki depremzedeleri sevindirecek haber (3)Bakan Kurum'dan Denizli'deki depremzedeleri sevindirecek haber (3)
Kastamonu'da kaçak içki operasyonuKastamonu'da kaçak içki operasyonu
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Meral Akşener ziyaret Kanal İstanbul yerli otomobil

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Cin zannettiği kızını öldürdü

Cin zannettiği kızını öldürdü

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Bahçeli'den tezkere ve yerli otomobil açıklaması

Bahçeli'den tezkere ve yerli otomobil açıklaması

Otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

Otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lanetliyorum!

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Libya mutabakatı açıklaması

Çelik'ten Libya mutabakatı açıklaması

Karamollaoğlu'ndan yerli otomobil açıklaması: Yüzde 100 yerli olmalı

Karamollaoğlu'ndan yerli otomobil açıklaması

Bakan Çavuşoğlu, CHP, MHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek

Ankara'da tezkere trafiği!

Osmaniye’de Saadet Partili ve CHP’li iki belediye başkanı AK Parti’ye geçti

Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den tezkere ve yerli otomobil açıklaması

Bahçeli'den tezkere ve yerli otomobil açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.