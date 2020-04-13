İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı ve Bakan Soylu'nun istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında koronavirüs salgını ve gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istifayı kabul etmemesini değerlendiren Ekrem İmamoğlu, “Benim tek temennim, açıkçası bu süreçte olabildiğince, ilgili olan tüm bakanlıklarla en sıcak ilişkiyi kurabilmek. Dolayısıyla kimin olduğundan ziyade, nasıl bir süreç işletildiği bizi ilgilendiriyor” diye konuştu.
İmamoğlu, “Bu manada hem şeffaf hem ilişkinin maksimumu düzeyde olduğu ve faydalı bir ilişkiye dönüştüğü bir süreci diliyorum” diyen İmamoğlu, “Bunun, 16 milyonluk bir kenti yönetirken en çok ihtiyaç duyduğumuz iş olduğunu belirtmek isterim. Zira son dönemde hem Sağlık Bakanı’yla 3 kez telefonda görüşüp ilettiğim hususlar oldu. Hem de özellikle bağış sürecinden sonra 2 kez Sayın İçişleri Bakanı’yla da telefon görüşmelerim oldu. Faydalı olanlar oldu, sonuca erişmeyenler oldu ama neticede bir iletişim vardı” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağından önceden haberlerinin olmadığını söyleyen İmamoğlu, “Hiçbir belediye başkanının bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Hatta mülki amirlerin bile yeterince bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bilgisi olsa niye bizden saklasınlar? O anda yaşananlar hepimizi çok üzdü. Umuyorum, o yaşanan birkaç saatin bedeli ağır olmaz” dedi.
İmamoğlu, “Bugün Sayın Cumhurbaşkanı, yasağın bu hafta sonu da uygulanacağını açıkladı. Bundan bilginiz var mıydı? Buna ek olarak, Cumhurbaşkanı ile aranızda bir iletişim kanalı var mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:
“Bugünden cumartesi için verilen bir sokağa çıkma yasağının, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından duyurulması bizim için yeterli bir bilgidir. Daha fazlasına gerek yok. Zaten arzu ettiğimiz de budur makul bir zamanda bu tür uygulamaların, eylemlerin yapılması yönünde. Muhtemelen detayları yarın, öbür gün Sayın Valimiz tarafından iletilecektir. Zaten olması gereken, istediğimiz süreçler böyle başlamalı. 2 günlük sokağa çıkma yasağına dair bakışımızın ne olduğu ayrı bir konu. Ben, faydalı olmadığı yönünde bilgiye sahibim. Bu, benim bilgim değil İBB’de oluşturduğumuz bilim kurulunun ve aynı zamanda dünya ölçeğindeki araştırmaların, Dünya Sağlık Örgütü’nün, bu tür 2 günlük karantina süreçlerinin, sokağa çıkma yasaklarının faydalı olmayacağı yönünde de tespitleri var. Sayın Cumhurbaşkanı’yla görüşme talebinde bulunmak, benim en doğal hakkım. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük şehrinin belediye başkanıyım. Ben talebime devam ederim, sonra da işime bakarım, diğeri kendilerine kalmış. Süreç bence böyle işliyor.”
24 Mart’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi çağrısı yaptığını hatırlatan İmamoğlu, “Ne acıdır ki, nelerle nelerle suçlandık: Terör örgütü, sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir sürü kavramlar, uydurma birtakım teoriler, komik komik ifadeler. Ben ismini anmak istemiyorum, son sokağa çıkma yasağı sürecinde de aynı şekilde yazılar yazıldı” dedi.
İstanbul Pandemi Kurulu toplantısına 2 kez katıldığını aktaran Ekrem İmamoğlu, “Oradaki sağlıkçı katılımcılar, tıp insanları, bilim insanları bu konudaki kararlarının net olduğunu ifade ettiler, en az 2-3 haftalık bir sokağa çıkma yasağının olması yönünde. Sonrasında önümüze, yanlış bir başlangıçla, 2 günlük sokağa çıkma yasağı kondu. Sayın Cumhurbaşkanımız, 2 önümüzdeki hafta sonu için 2 günlük sokağa çıkma yasağını ilan etti. Ben, yanlışa devam edildiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.
2 günlük yasağında faydalı olmayacağını savunan İmamoğlu, şöyle devam etti:
“Faydalı olmadığı yönünde hem ilmi hem tıbbi yaklaşımlar söz konusu. Bu, sadece birazcık nefes almaya benziyor. Süreç bulaşmaya devam ettiği taktirde, şu anda yoğunluklar onu gösteriyor, ne yazık ki faydalı bir işlem, eylem olmayacak. Bu konuda, niçin 2-3 haftalık bir sokağa çıkma yasağının, özellikle Türkiye’deki pandemi sürecinin en az yüzde 65’inin yaşandığı İstanbul’da uygulamamakta direndiler, bunu anlamış değilim. İnanın artık insanın nefesi tükeniyor bu konuda ısrar etmekten.”