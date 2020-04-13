İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı ve Bakan Soylu'nun istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında koronavirüs salgını ve gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı. SÜLEYMAN SOYLU YORUMU İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istifayı kabul etmemesini değerlendiren Ekrem İmamoğlu, “Benim tek temennim, açıkçası bu süreçte olabildiğince, ilgili olan tüm bakanlıklarla en sıcak ilişkiyi kurabilmek. Dolayısıyla kimin olduğundan ziyade, nasıl bir süreç işletildiği bizi ilgilendiriyor” diye konuştu. İmamoğlu, “Bu manada hem şeffaf hem ilişkinin maksimumu düzeyde olduğu ve faydalı bir ilişkiye dönüştüğü bir süreci diliyorum” diyen İmamoğlu, “Bunun, 16 milyonluk bir kenti yönetirken en çok ihtiyaç duyduğumuz iş olduğunu belirtmek isterim. Zira son dönemde hem Sağlık Bakanı’yla 3 kez telefonda görüşüp ilettiğim hususlar oldu. Hem de özellikle bağış sürecinden sonra 2 kez Sayın İçişleri Bakanı’yla da telefon görüşmelerim oldu. Faydalı olanlar oldu, sonuca erişmeyenler oldu ama neticede bir iletişim vardı” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağından önceden haberlerinin olmadığını söyleyen İmamoğlu, “Hiçbir belediye başkanının bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Hatta mülki amirlerin bile yeterince bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bilgisi olsa niye bizden saklasınlar? O anda yaşananlar hepimizi çok üzdü. Umuyorum, o yaşanan birkaç saatin bedeli ağır olmaz” dedi. ‘CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME TALEBİME DEVAM EDERİM, DİĞERİ KENDİLERİNE KALMIŞ’ İmamoğlu, “Bugün Sayın Cumhurbaşkanı, yasağın bu hafta sonu da uygulanacağını açıkladı. Bundan bilginiz var mıydı? Buna ek olarak, Cumhurbaşkanı ile aranızda bir iletişim kanalı var mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Bugünden cumartesi için verilen bir sokağa çıkma yasağının, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından duyurulması bizim için yeterli bir bilgidir. Daha fazlasına gerek yok. Zaten arzu ettiğimiz de budur makul bir zamanda bu tür uygulamaların, eylemlerin yapılması yönünde. Muhtemelen detayları yarın, öbür gün Sayın Valimiz tarafından iletilecektir. Zaten olması gereken, istediğimiz süreçler böyle başlamalı. 2 günlük sokağa çıkma yasağına dair bakışımızın ne olduğu ayrı bir konu. Ben, faydalı olmadığı yönünde bilgiye sahibim. Bu, benim bilgim değil İBB’de oluşturduğumuz bilim kurulunun ve aynı zamanda dünya ölçeğindeki araştırmaların, Dünya Sağlık Örgütü’nün, bu tür 2 günlük karantina süreçlerinin, sokağa çıkma yasaklarının faydalı olmayacağı yönünde de tespitleri var. Sayın Cumhurbaşkanı’yla görüşme talebinde bulunmak, benim en doğal hakkım. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük şehrinin belediye başkanıyım. Ben talebime devam ederim, sonra da işime bakarım, diğeri kendilerine kalmış. Süreç bence böyle işliyor.”