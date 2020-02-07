İBB Başkanı İmamoğlu'ndan toplu taşıma zammına ilişkin ilk açıklama!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentteki bir otelde düzenlenen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Elazığ depremi, Van'daki çığ ve İstanbul'daki uçak kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Büyükşehir belediye başkanlarının katıldığı toplantı sonrası önemli kararlar aldıklarını ifade eden Karalar, "Büyükşehir Belediye Başkanları Adana toplantısında, nisan toplantısına ev sahipliği yapacak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından gerçekleştirilecek birlikteliğe kadar, yaşanacak olası tüm afet çalışmaları hakkında 11 büyükşehir belediyesi adına başta deprem olmak üzere raporlar sunularak iş birliği yapılması konusunda karar birliğine varıldı." dedi. Karalar, büyükşehir belediye başkanlarının, fayların üzerinde inşaat yapılmaması, kaçak inşaatlarla mücadele gibi depremden önce alınabilecek tüm tedbirlerle ilgili karara varacağını bildirdi. EKREM İMAMOĞLU'NDAN İSTANBUL'DAKİ TOPLU TAŞIMA ZAMMINA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA "İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam kararı"nın sorulması üzerine de İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim yaptığımız zam ne yazık ki bir sonuçtur. Esas girdilerden hesap sorulması lazım. Akaryakıt ve diğer unsurlara baktığınız zaman yaklaşık 2 yılı aşkın süredir zam yapılmayan İstanbul'da yaptığımız zam, şu anki Türkiye şartlarında gerçekten vatandaşımız düşünülerek hizmetin sürdürülmesi adına yapılmış bir zamdır. Elbette hiçbir belediye zam yapmak istemez ama bugünün Türkiye koşullarında bu mümkün değildir." GÖÇLE İLGİLİ RAPOR OLUŞTURULACAK Göç ve sığınmacı konusunda ülkedeki mevcut durumun, bütün yerel yönetimleri gündelik hayatta ciddi sıkıntılara soktuğunu savunan Karalar, bu konunun ayrıntılarıyla araştırılması için görüş birliğine varıldığını belirtti. Karalar, şu ifadeleri kullandı: "Şu anda bile Türkiye'yi tehdit eden yeni göç dalgaları ve yeni sığınmacı girişlerinin gündemde olması sebebiyle alınması gereken tedbirler, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi hususunda çalışmalar yapmak üzere, nisan ayına kadar rapor oluşturulması konusunda, bu konudaki deneyimleri nedeniyle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız görevlendirilmiştir. Onun liderliğinde hazırlanacak çalışma, nisanda kamuoyuyla paylaşılacak. Göç konusunda Ankara'nın da bu koşulları göz önüne alarak, kalıcı bir göç politikası oluşturarak, tüm yerel yönetimleri de sürecin içine alarak çözüm oluşturması gerekmektedir."

"BİRLİKTE HAREKET ETME KARARI ALDIK" Karalar, CHP'li büyükşehir belediyelerinde yapılan yatırımlara, bazen devletin kurumlarınca onay verilmesi konusunda sorunlar yaşadıklarını savundu. Halka hizmet etmek istediklerini belirten Karalar, "Metro hatları, ulaşım gibi konularda gerekli izin konusunda ve ilgili süreçlerde taleplerimiz karşılıksız kalıyor. 40 milyon insanın yaşadığı kentlerimizdeki bu tür süreçlerin yatırım planına alınması, Hazine garantisi verilmesi gibi konularda ve işlemlerde her belediyeye eşit davranılması, siyasi ayrımcılık yapılmaması konusunda ve karar verme aşamalarında hükümet yetkililerine ve ilgili bürokratlara hassas olmaları uyarısını yapıyoruz." dedi. Karalar, büyükşehir belediye başkanları olarak başta raylı sistemler ve ulaşım olmak üzere birçok konuda kredi bulma, iş birliği yapma ve teknik konularda ortak çalışmalar gerçekleştirme hususlarında da birlikte hareket etme kararı aldıklarını bildirdi. 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU Karalar, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklikle ilgili "sağda solda ve sosyal medya üzerinde dağıtılan bir taslak gördüklerini" belirterek, şunları kaydetti: