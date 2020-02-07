HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İBB Başkanı İmamoğlu'ndan toplu taşıma zammına ilişkin ilk açıklama!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan toplu taşıma zammına ilişkin ilk açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 20:27 | Son Güncelleme

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının katılımıyla Adana'da yapılan "Bereketli Topraklar Üzerinde-Akıllı Kentlere Doğru" adlı toplantı sona erdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir gazetecinin İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yapılan zam sorusuna yanıt verdi. İmamoğlu,"Bizim yaptığımız zam ne yazık ki bir sonuçtur. Akaryakıt ve diğer unsurlara baktığınız zaman yaptığımız zam, şu anki Türkiye şartlarında gerçekten vatandaşımız düşünülerek hizmetin sürdürülmesi adına yapılmış bir zamdır" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan toplu taşıma zammına ilişkin ilk açıklama!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentteki bir otelde düzenlenen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Elazığ depremi, Van'daki çığ ve İstanbul'daki uçak kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Büyükşehir belediye başkanlarının katıldığı toplantı sonrası önemli kararlar aldıklarını ifade eden Karalar, "Büyükşehir Belediye Başkanları Adana toplantısında, nisan toplantısına ev sahipliği yapacak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından gerçekleştirilecek birlikteliğe kadar, yaşanacak olası tüm afet çalışmaları hakkında 11 büyükşehir belediyesi adına başta deprem olmak üzere raporlar sunularak iş birliği yapılması konusunda karar birliğine varıldı." dedi.

Karalar, büyükşehir belediye başkanlarının, fayların üzerinde inşaat yapılmaması, kaçak inşaatlarla mücadele gibi depremden önce alınabilecek tüm tedbirlerle ilgili karara varacağını bildirdi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN İSTANBUL'DAKİ TOPLU TAŞIMA ZAMMINA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

"İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam kararı"nın sorulması üzerine de İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim yaptığımız zam ne yazık ki bir sonuçtur. Esas girdilerden hesap sorulması lazım. Akaryakıt ve diğer unsurlara baktığınız zaman yaklaşık 2 yılı aşkın süredir zam yapılmayan İstanbul'da yaptığımız zam, şu anki Türkiye şartlarında gerçekten vatandaşımız düşünülerek hizmetin sürdürülmesi adına yapılmış bir zamdır. Elbette hiçbir belediye zam yapmak istemez ama bugünün Türkiye koşullarında bu mümkün değildir."

GÖÇLE İLGİLİ RAPOR OLUŞTURULACAK

Göç ve sığınmacı konusunda ülkedeki mevcut durumun, bütün yerel yönetimleri gündelik hayatta ciddi sıkıntılara soktuğunu savunan Karalar, bu konunun ayrıntılarıyla araştırılması için görüş birliğine varıldığını belirtti.

Karalar, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda bile Türkiye'yi tehdit eden yeni göç dalgaları ve yeni sığınmacı girişlerinin gündemde olması sebebiyle alınması gereken tedbirler, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi hususunda çalışmalar yapmak üzere, nisan ayına kadar rapor oluşturulması konusunda, bu konudaki deneyimleri nedeniyle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız görevlendirilmiştir. Onun liderliğinde hazırlanacak çalışma, nisanda kamuoyuyla paylaşılacak. Göç konusunda Ankara'nın da bu koşulları göz önüne alarak, kalıcı bir göç politikası oluşturarak, tüm yerel yönetimleri de sürecin içine alarak çözüm oluşturması gerekmektedir."

"BİRLİKTE HAREKET ETME KARARI ALDIK"

Karalar, CHP'li büyükşehir belediyelerinde yapılan yatırımlara, bazen devletin kurumlarınca onay verilmesi konusunda sorunlar yaşadıklarını savundu.

Halka hizmet etmek istediklerini belirten Karalar, "Metro hatları, ulaşım gibi konularda gerekli izin konusunda ve ilgili süreçlerde taleplerimiz karşılıksız kalıyor. 40 milyon insanın yaşadığı kentlerimizdeki bu tür süreçlerin yatırım planına alınması, Hazine garantisi verilmesi gibi konularda ve işlemlerde her belediyeye eşit davranılması, siyasi ayrımcılık yapılmaması konusunda ve karar verme aşamalarında hükümet yetkililerine ve ilgili bürokratlara hassas olmaları uyarısını yapıyoruz." dedi.

Karalar, büyükşehir belediye başkanları olarak başta raylı sistemler ve ulaşım olmak üzere birçok konuda kredi bulma, iş birliği yapma ve teknik konularda ortak çalışmalar gerçekleştirme hususlarında da birlikte hareket etme kararı aldıklarını bildirdi.

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU

Karalar, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklikle ilgili "sağda solda ve sosyal medya üzerinde dağıtılan bir taslak gördüklerini" belirterek, şunları kaydetti:

"11 Eylül 2019'da 30 büyükşehir belediyesiyle Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde katıldığımız toplantıda aramızdan seçilen 3 belediye başkanının içinde olduğu bir komisyonla bu taslağın hazırlanacağı düşünülürken, 5 ay sonra, halkın oylarıyla seçilmiş ve ülkemizin yüzde 50'ye yakın nüfusunun yaşadığı şehirlerin 11 büyükşehir belediye başkanı olarak, Cumhurbaşkanının kurulan komisyonla çalışma yapma sözünün tutulmasını temenni ediyoruz. Alınacak tüm kararların, atanmışların dayatmasıyla değil, 80 milyon vatandaşımızın temsiliyle, yerel yönetimler anlayışına uygun olarak gerçekleşmesini demokrasinin gereği olarak görüyoruz."

Toplantıya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir gazetecinin "Hazırlandığı öne sürülen Belediye Kanunu'nda değişiklik taslağı"na ilişkin görüşlerini sorması üzerine, bu konuda geçen eylülde kendilerine söz verildiğini söyledi.

İmamoğlu, "Mansur Yavaş başkan, Yılmaz Büyükerşen ve benim içinde olduğum bir komisyonun da kanun taslağı çalışması yönünde, Sayın Cumhurbaşkanının 30 büyükşehir belediye başkanı önünde, bakanların önünde bize taahhüdü var, sözü var. Bu sözün yerine geleceğini hala umut ediyoruz. 5 ay geçti, hala umut ediyoruz ve umuyorum sağda solda gezen o taslak, gerçek değildir." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
PARTNER Burçların can sıkıcı özellikleri Burçların can sıkıcı özellikleri
En yakınındaki isim gözaltında!En yakınındaki isim gözaltında!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İmamoğlu ibb başkanı imamoğlu istanbul zam toplu ulaşım zam istambul toplu ulaşım zam

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

Manisa'daki korkunç olayda yeni gelişme

Manisa'daki korkunç olayda yeni gelişme

O artık bambaşka biri! Tanıdınız mı?

O artık bambaşka biri! Tanıdınız mı?

Koronavirüs hakkında yeni iddia: O hayvandan mı bulaştı?

Koronavirüs hakkında yeni iddia: O hayvandan mı bulaştı?

İzmir'de iğrenç iddia! Sucu idrarını damacanaya yaptı

İzmir'de iğrenç iddia! Sucu idrarını damacanaya yaptı

Afyonkarahisar'daki tren kazası güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'daki tren kazası güvenlik kamerasında

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kan donduran olay! 14 yaşında doğum yapan kız...

Kan donduran olay! 14 yaşında doğum yapan kız...

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Havalimanından flaş açıklama!

Havalimanından flaş açıklama!

Uçağın pistten çıkıp düştüğü an! Dehşet anları kamerada

Uçağın pistten çıkıp düştüğü an! Dehşet anları kamerada

Okuyucu Yorumları 70 yorum
İMAMOĞLU ARKANDAYIZ SONUNA KADAR
ekrem bey seçimden önce çok güzel atıp tutuyordun
%35 biraz fazla değil mi başkanım?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1920'lerden günümüze... Fotoğraf arşivi dijital medyada

1920'lerden günümüze... Fotoğraf arşivi dijital medyada

Diyarbakır'da köylüler puhu kuşu buldu

Köylüler buldu! Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Akın Öztürk'ün en yakınındaki isim gözaltına alındı

En yakınındaki isim gözaltında!

Hatay'da acı olay! 'İşsizim' dedi, valilik önünde kendini ateşe verdi

Çok acı! 'İşsizim' dedi, valilik önünde kendini ateşe verdi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 4 yeni salyangoz türü tespit edildi

Gökçeada'da keşfedildi! 4 yeni tür tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'bayrak' paylaşımı

MSB'den 'bayrak' paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.