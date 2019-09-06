İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı açılışı kapsamında geldiği İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret etti. Ziyarette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Yenikapı Meydanı’na getirilen araçlar ile ilgili Pazar günü geniş açıklama yapacaklarını söyledi. İmamoğlu, “Biz israfı topluma anlatmak istiyoruz, israfın boyutunu hissettirmek istiyoruz. İsrafın boyutlarını vatandaşlarımıza sonuna kadar göstereceğiz. Bu siyasi mesele değil. Ekonomik sıkıntıların tavan yaptığı ortamda kamunun israfı engellemede lokomotif olması lazım. Biz tasarruf yapıyoruz. Bizi ilk alkışlaması geren hükümettir. Ülkede protokol adı altında şov yapan hangi kurum varsa herkes kendine çeki düzen versin. Bundan hükümette, biz de ders çıkaralım. Bütün siyasi partilere oy vermiş insanlar beni alkışlıyor. Pazar günü herkesi Yenikapı için bilgilendireceğiz” diye konuştu.

"CANAN HANIM'IN YOL HARİTASININ YANINDAYIZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun aldığı hapis cezasını da değerlendiren İmamoğlu, “Gündem oluşturarak, insanları suçlayarak insanları kutuplaştırmak yol ve yönteminden vazgeçilmeli. Türkiye’de adalet duygusu daha çok hissedilmeli. Sabah da bu uyarımı yaptım. Karar üzücü ve can sıkıcıdır. O manada Canan Hanım’ın yol haritasının yanındayız. Bu hukuksuzluğa üst mahkemelerin itiraz edeceğine inanıyorum. Türk hukukuna güveniyorum” şeklinde konuştu.