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  4. İBB Başkanı İmamoğlu'nun çağrısının ardından vatandaşlar akın etti

İBB Başkanı İmamoğlu'nun çağrısının ardından vatandaşlar akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 17:08 | Son Güncelleme

Kanal İstanbul Projesi'ne itiraz dilekçesi vermek için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine akın eden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Her Vatandaş Kanal İstanbul’a İtiraz Etmeli” çağrısı, kentte ve Türkiye’de karşılık bulmaya devam ediyor. Projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna itiraz etmek isteyen İstanbullular, Beşiktaş ve Ataşehir’de bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu.23 Aralık Pazartesi ÇED raporunun kabul edilmesiyle başlayan itiraz süreci 2 Ocak’ta son bulacak.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Beşiktaş ilçesinde bulunan İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne itiraz dilekçesini sunmak isteyen yurttaşlar itiraz gerekçelerini paylaştı. Dilekçe vermek için sırada bekleyenlerden Mine Ayşe Adıgüzel şöyle dedi:

“İstanbul’un zaten boğazı var. Projenin her şeyden önce doğaya aykırı olduğunu düşünüyorum. Bunun için hayır dememiz lazım. Canlılar ölecek, doğanın yapısı değişecek. Deprem olursa ne olacak? Yeni kent kurulacağı söyleniyor. Biz daha İstanbul’umuzu toparlayamadık. Yeni kent neden ve kimler için olacak? Maliyet yine bizim sırtımıza mı yüklenecek? Bu kadar parayla başka şeyler yapılabilir. Daha çok kazanma hırsıyla, kaybettiklerimize unutmamalıyız.”

Projenin dünya üzerindeki kanallarla karşılaştırılmasına yorum getiren Mehmet Akar, “Cumhurbaşkanımız Süveyş ile Panama Kanallarını örnek gösterdi. Ancak bu kanallar yolun kısalmasını sağlıyor. Süveyş Kanalı bütün Afrika’yı, Panama da bütün Güney Amerika’yı dolaşma zahmetinden gemileri kurtarıyor. Bizim boğazımız 30 kilometre. Bu varken 46 kilometrelik kanalın açılması çok gereksiz olur” şeklinde konuştu.

Soğuk havaya aldırış etmeden itirazlarını ulaştırmak isteyen İstanbullulardan Kasım Göktaş şu açıklamada bulundu:

“Halkın çilesini herkes görüyor. Yeni bir geçişe ihtiyacımız yok. Milleti işe, rahat nefes almaya ihtiyacı var. Birilerinin ranttan faydalanmasına ihtiyacımız yok. İşsizlerimize iş vermeliyiz. Biz burada çocuklarımız için bekliyoruz.”

İTİRAZ SÜRESİ 2 OCAK’TA BİTİYOR

Kanal İstanbul Projesi’nin ÇED raporu nihai halini almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görüşe açıldı.Projeye ilişkin itirazlar, 2 Ocak 2020’ye kadar İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne dilekçe ile iletebilecek.

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kanal istanbul projesi Kanal İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlük ÇED

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
helal olsun sana imamoğlu ranta hayır
alayı chpli bunların
eee ne olmuş yani
kanal İstanbul gereksiz bir şey önceliği olan bir sürü konu var örneğin millet kiradan kurtulmalı TOKİ evleri çoğaltılmalı
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