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İBB Başkanı İmamoğlu: Onlara minnet borçluyuz

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 13:30 | Son Güncelleme

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde şehit olanlar için düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Umuyorum ki milletimiz hiçbir zaman bir daha böyle bir hain saldırıyla karşılaşmaz ve buna dönük tüm hazırlıklara karşı uyanık ve iç-dış faaliyetlere fırsat vermeyiz.' dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde şehit olanlar düzenlenen törenle anıldı. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra gaziler ve şehit yakınları da katıldı. İBB'nin Saraçhane'deki binasının önündeki anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'TÜM ŞEHİTLERİMİZİN RUHLARI ŞAD OLSUN'

Daha sonra konuşma yapan İmamoğlu, "iBB'deki 13 şehidimizle birlikte tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onlara minnet borçluyuz. Gerçekten 15 Temmuz demokrasimize ve milli birliğimize sıkıca sarılma, millet iradesini yok saymanın her türlüsüne karşı koymak kararlılığımızı yüksek sesle hem de en üst iradeyle ilan etme günüdür" dedi.


15-temmuz-şehitleri

İmamoğlu, " 15 Temmuz hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeğini gazi meclisimizin önemini ve değerini hatırlama günüdür. Ülkemizi 15 Temmuz'a taşıyan koşulları dürüstçe analiz etmek ve bir daha böylesi alçaklıklarını yaşanmaması için gerekli şartları oluşturmak en önemli görevlerinden biri olduğunu asla unutmamak demektir" şeklinde konuştu.

'HEPİMİZ SORUMLUYUZ'

Benzer durumların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade eden İmamoğlu, "Herkes bilsin ki 15 Temmuz'un kahramanlarına, şehit ve gazilerimize sevgi, saygı ve şükran duygularımız eksilmeyecek. Onların yüksek karakterlerinden o büyük kahramanlıklarından feyz alacağız. Sizlerin kahramanlıkları ve bu gazi meclisimizin önünde hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizle birlikte rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlık ve esenlik diliyorum. Umuyorum ki milletimiz hiçbir zaman bir daha böyle bir hain saldırıyla karşılaşmaz ve buna dönük tüm hazırlıklara karşı uyanık ve iç dış faaliyetlere fırsat vermeyiz. Bu manada hepimiz sorumluyuz. Tüm vatandaşlarımız, kamu yöneticileri, herkes, her anında en uyanık şekilde sürece dahil devletin duruşunu, varlığını ve milletimizin birliğini korumakla mesul olduğunu unutmamalıdır. Şehitlerimize rahmet gazilerimize sağlık diyorum" diye konuştu.

ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ

Konuşmanın ardından İmamoğlu, İBB Birinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ile bazı ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri İBB binası önündeki şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu panonun önüne geldi. Panonun önüne karanfiller bırakıldıktan sonra şehitler için dua edildi. Duanın ardından şehit ve gazi yakınlarına için kokteyl verildi. İmamoğlu şehit ve gazi yakınlarıyla ilgilenerek onların sorunlarını dinledi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

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Okuyucu Yorumları 46 yorum
Sen fazla konuşma! O gece sende Yurtdışındaydın. Eminizki çok önemli işlerin vardır!!! Sen git Sırtını PKK'ya yaslayanların Çizgisini Beğenmeye devam et! Biz ;Reis in Çizgisini Beğenenlerdeniz
Senin gibi düşünenlerin beyni fazla sulanmış anlaşıldı
@palermo544 Polermo ne oldu? İBB den akan cukkalarınızı mı kesti Ekrem bey? Sizinkiler neredeydi?Biri Ilgaz tünelinde diğeri hangarda parketmiş bir uçakta saklanıyordu..
@palermo544 o yüzden siyasi ayağı akp ve mhp tarafından reddedilip soruşturulmadı değil mi?
Belediye başkan adayınızın 15 Temmuz günü Kastamonu Ilgaz tünelinde ne işi vardı ?
23 Haziran seçimlerinde İstanbul halkının verdiği mesaji anlamamış görünüyorsunuz ! Milleti ayrıştırmaktan, kin ve nefret dilinden vaz geçin ! Provokatörluk yapmayın !!!
15 Temmuzda eşin sokağa çıkanlara hakaret ediyodu twitleri hala duruyor eşinle ozaman hiç tartistinmi şehitler için...
hani kontrollü darbe girisimiydi hani seneryoydu ne oldu da fikirler degisti
@palermo544 akıl para ile satılmıyor haberin olaun
@m.irgin birseyin degistigi yok yawrum sizin gibiler yillarca feto ile kol kola gittiğinizde nasil anlatamadiysak yine birsey analatamayacagimizi biliyoruz. ogrenmissiniz aldatildik diyip ters manevra yapmaya. nefes tuketmeye degmez yaw he he diyoruz sizden birsey anlamanizi beklemiyoruz sadece
Gezi olaylarında halkı sokağa davet eden devletin polisiyle çatıştıranlar , bu kalabalığı görmeyenin ömrü kısalır diyenler , afişlerde Türk askeri itibarsızlaştırılıyor diyenler , Asker de Polis te herzaman bizim , biz herzaman sahip çıkarız , sizin gibi işinize ne zaman gelirse değil , mecburen istemeye istemeye yaptığınız açıklamalar paylaşımlar hikaye , üst akıl ne derse onu yapacaksınız , yoksa oy kaybedersiniz.
ben bedava sütümü istiyorum artık!!!
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