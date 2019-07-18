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İBB Başkanı İmamoğlu otogarın alt katlarını gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 16:16 | Son Güncelleme

Onur MERİÇ - İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'daki otogarın alt katlarını gezdi.

Onur MERİÇ - İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'daki otogarın alt katlarını gezdi. İmamoğlu, "Böyle bir yere çocuğum girmez. Eşim girmez. 16 milyon İstanbullunun eşini, çocuğunu buraya ben nasıl yollayayım?" dedi. "MESLEK ÖĞRETEN BİR MERKEZE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ" İBB Başkanı İmamoğlu, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı ziyaret etti. İmamoğlu, otogar yöneticileriyle bir süre görüştü. Görüşme sonrası gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, "Mutlaka otogardaki aktörlerle ortak masamız olacak. Buranın ve İstanbul'un şehirlerarası geleceğini beraber üreteceğiz. Bunda çok netiz. Hiç kimse bu konuda bir tereddüt duymasın. Burası çok net ifade ettim. Daha önce birkaç sıfat içeren tanımlama olduğu için öyle ifade ettim. Dedim ki, 'Bu güzel otogarı biz akla ve bilime peşkeş çekeceğiz'. Nedir o? Biz burayı büyük bir yeşil alan içerisinde bilim, AR-GE ve teknokent merkezine dönüştürmek istiyoruz. Yani yüksek teknolojiye insan yetiştiren, eğitim veren, meslek öğreten bir merkeze dönüştürmek istiyoruz" diye konuştu. "Var olan yapının büyük bir revizyona ihtiyacı var" diyen İmamoğlu, "Bütün bunları yerine getirerek kendi içinde değerli bir ekosistem oluşturmak istiyoruz. Bu ekosistem aynı zamanda Bayrampaşa, Esenler, hatta Güngören'i pozitif etkileyecek bir yatırım olacağını şimdiden görüyorum" ifadesini kullandı. Daha sonra Ardından otogar esnafını gezen İmamoğlu burada vatandaşlara seslendi. Otoparkın işletmesinin İSPARK'a devredildiğini hatırlatan İmamoğlu, "Aynı zamanda buradaki bir kısım emniyetle ilgili çevre koşullarıyla ilgili sıkıntıları gidermek adında hızlı çalışma grubu oluşturduk. Sizleri, yolcuları rahatsız eden unsurları bertaraf edeceğiz" ifadelerini kullandı. "YENİ SİSTEMİ KURARKEN YATIRIM YAPACAĞIZ" İmamoğlu ardından otogarın alt katlarını gezdi. İmamoğlu gezi sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. "Alınacak önlemleri , mevcut durumları görünce sıralasan sayfa yetmez" diyen İmamoğlu, otogarın ihmal edildiğini belirtti. Güvenlik ve temizlikle ilgili önlemler alacağını ifade eden İmamoğlu, "Çok ihmal edilmiş,. Böyle bir yere hiç kimse evladını yollayıp 'otobüse bin. Şuraya git' demez. Ya da 'Orada in. Seni alayım' da demez . Dolayısıyla böyle bir sistemde otobüsçü de hizmet edemez. Yeni sistemi kurarken yatırım yapacağız buraya. Burayı bilime, eğitime, teknokente dönüştürme çalışmasında yol haritamız var. Biraz zaman olacak. Rahatsızım. Böyle bir yere çocuğum girmez. Eşim girmez. 16 milyon İstanbullunun eşini çocuğunu buraya ben nasıl yollayayım? Ha benim çocuğum, eşim, ha bir başkasının eşi, çocuğu, ailesi girmez buraya. Hızlıca çözmek zorundayız. En çarpıcı sorun güvenlik. Huzurla ilgili sorun var" şeklinde konuştu.

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