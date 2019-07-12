HABER

İBB Başkanı İmamoğlu partililere seslendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 17:01 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ve basın açıklamasının ardından partililere seslendi.Ankara’da basın açıklamasının ardından CHP’lilere seslenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Zahmet ettiniz beni yalnız bırakmıyorsunuz.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ve basın açıklamasının ardından partililere seslendi.
Ankara’da basın açıklamasının ardından CHP’lilere seslenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Zahmet ettiniz beni yalnız bırakmıyorsunuz. İyi ki varsınız. Biz Türkiye’nin en büyük ikinci meclisi olarak Ata’mızın huzuruna geldik ve and içtik. Dedik ki milletimize layık olacağız, İstanbul’da çocuklarımıza, gençlerimize güzel bir gelecek armağan edeceğiz ve onlar için çalışacağız" diye konuştu.
İstanbulların her kuruşuna, her hakkına sahip çıkacaklarını belirten İmamoğlu, adil bir şehir olma adına büyük bir mücadele vereceklerini söyleyerek, "Sizlerin huzurunda da söz veriyorum. Türkiye’nin kurucu partisinin bahçesinde partimizin tüm üyelerinin huzurunda da söz veriyorum. Ben CHP’nin evladı olarak partime de mahcup olmama adına hepinize söz veriyorum. Tabii sizin bu ilginiz bana kattığı şey inanın buradan ayrılıp giderken daha büyük sorumluluk duygusu. Onun için iyi ki varsınız. Bazen tökezleyebiliriz, yere düşebiliriz elimizden tutup ayağa kaldıran o yürekli tavrınız her zaman yanımızda olmalı. Bu sorumlulukla sürece sarılacağız" şeklinde konuştu.

Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!
Suriyeli aşiret liderlerinden ortak açıklamaSuriyeli aşiret liderlerinden ortak açıklama
Kelesli muhtarlar başkanlarını seçtiKelesli muhtarlar başkanlarını seçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

NATO’dan S-400 açıklaması

NATO’dan S-400 açıklaması

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması

Bakan Akar'dan S-400 açıklaması!

Milyonlarca kişinin kimlik bilgisine ulaşan suç örgütü çökertildi

Milyonlarca kişinin kimlik bilgisine ulaşan suç örgütü çökertildi

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte S-400 teslimatından ilk görüntüler

Bakanlık paylaştı! S-400'ler böyle geldi

Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!

Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca...

Son dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'ya ağır darbe

İstanbul'da midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.