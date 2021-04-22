İBB Başkanı İmamoğlu: Tam kapanma kararı alınmalı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Öncelikle Allah razı olsun. Tabi zor günler. Biz aile büyüğümüzü annemizi Kovid'den değil bir rahatsızlıktan kaybettik. 10 çocuk sahibi bir anneydi. Tüm geçmişlerimize rahmet diliyorum. Ama tabi bir yandan eşimin rahatsızlığından dolayı cezaneye gidememmesi kendisini çok üzdü. Bu Kovid evimizde sıkı bir dönem yaşattı hepimizde. Eşim şimdi iyi. Ama pandemi meselesi önemli. Ben yaşadım hastalığı gördüm. Bütün ailem negatife döndü.

SALGIN İSTANBUL'DA KRİTİK EŞİKTE Mİ?

Şunu söylemek gerek. Bir kısım açılma süreci bizi de şehrimizi de yoruyor. Dün bilim kurulumuzla sıkı bir toplantı yaptık. Ne yazık ki yapılan test ve vaka sayısı eşit bir şekilde devam ediyor. Bugün itibarıyla 48 çalışanımızı kaybettik. Bu gösteriyorki alınan tedbirler yetmiyor. Şunu söylemeliyim ki tam kapanmaya ihtiyacımız var. Bilim kurulumuz da 4 hafta tam kapanmaya ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Tam kapanmanın şart olduğunu düşünüyorum.