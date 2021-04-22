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İBB Başkanı İmamoğlu: Tam kapanma kararı alınmalı

22.04.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgınıyla ilgili İstanbul'daki son duruma ilişkin açıklamada bulundu. İmamoğlu, "Bugün itibarıyla 48 çalışanımızı kaybettik. Bu gösteriyor ki alınan tedbirler yetmiyor. Şunu söylemeliyim ki tam kapanmaya ihtiyacımız var. Tam kapanmanın şart olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu: Tam kapanma kararı alınmalı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Öncelikle Allah razı olsun. Tabi zor günler. Biz aile büyüğümüzü annemizi Kovid'den değil bir rahatsızlıktan kaybettik. 10 çocuk sahibi bir anneydi. Tüm geçmişlerimize rahmet diliyorum. Ama tabi bir yandan eşimin rahatsızlığından dolayı cezaneye gidememmesi kendisini çok üzdü. Bu Kovid evimizde sıkı bir dönem yaşattı hepimizde. Eşim şimdi iyi. Ama pandemi meselesi önemli. Ben yaşadım hastalığı gördüm. Bütün ailem negatife döndü.

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Şunu söylemek gerek. Bir kısım açılma süreci bizi de şehrimizi de yoruyor. Dün bilim kurulumuzla sıkı bir toplantı yaptık. Ne yazık ki yapılan test ve vaka sayısı eşit bir şekilde devam ediyor. Bugün itibarıyla 48 çalışanımızı kaybettik. Bu gösteriyorki alınan tedbirler yetmiyor. Şunu söylemeliyim ki tam kapanmaya ihtiyacımız var. Bilim kurulumuz da 4 hafta tam kapanmaya ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Tam kapanmanın şart olduğunu düşünüyorum.

Bu açıdan bayramı da içerisine alacak şekilde tam kapanmaya ihtiyacımız var. Ayrıca aşı tereddütü duyuyorum sahada. Bu çok yanlış. Tabi yeterlidir yetersizdir bu ayrı bir tartışma. Bu yetkililerin işi. Ama sırası gelenleri aşı olmaya davet ediyorum.

Biz tabi Türkiye'nin sayılarıyla ilgili bir yorum yapamayız. Vaka sayısının yüzde 40'ı İstanbul'da demek çok inandırıcı gelmiyor bana. Biraz daha aşağı olabilir. Şöyle ki 84 milyon nüfusun 16 milyonu İstanbul'da yaşıyor. Ama İstanbul koronavirüsü yoğun bir şekilde yaşıyor. 2 gün önce bulaşıcı hastalıktan ölenlerin sayısı 200'ü aştı. Bugün sanıyorum 160'ı aşacak. Şu anda vefat sayılarının yarısı İstanbul görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu koronavirüs (Covid-19) İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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