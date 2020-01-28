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İBB Başkanı İmamoğlu ve ailesi, Palandöken'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2020 13:08 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, Erzurum'daki dünyaca ünlü kayak merkeze Palandöken'e geldi. Sömestir tatilinde olan çocuklarıyla birlikte kayak yapan İmamoğlu, Palandöken'i çok beğendiğini söyledi, herkesi Erzurum'a davet etti.

Turgay İPEK- Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, Erzurum'daki dünyaca ünlü kayak merkeze Palandöken'e geldi. Sömestir tatilinde olan çocuklarıyla birlikte kayak yapan İmamoğlu, Palandöken'i çok beğendiğini söyledi, herkesi Erzurum'a davet etti.
Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Elazığ ve Malatya’daki deprem bölgelerini ziyaret ettikten sonra Palandöken'de tatil yapan çocukları, Mehmet Selim, Semih ve Beren İmamoğlu'nun yanına geldi. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otelde konaklayan İmamoğlu çifti ve çocukları sabahın erken saatlerinde Ejder 3200'e çıkarak, kaymaya başladı.
Sosyal medya hesabından, 'Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşimle birlikte dünya güzeli Erzurum’u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı' diye yazan Ekrem İmamoğlu, vatandaşları Erzurum'a davet etti. Palandöken'deki tatilciler Ekrem İmamoğlu ile fotoğraf çektirdi.
Palandöken'i çok beğendiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, Elazığ'da iki gün kaldıktan sonra Erzurum'a geldiklerini söyledi. Çocuklarının daha önce Palandöken'e geldiğini, eşi ve kendisinin de Elazığ ziyareti sonrası Erzurum'da olduğunu belirten İmamoğlu, "Çocuklarım çok güzel vakit geçiriyor. Onları ziyarete geldim. Gelmişken kayak özlemimi gideriyorum ama bayıldım Erzurum'a. Emeği geçen bu tesisleri yapan herkese teşekkür ediyorum. İstanbul depremi için çalışıyoruz. Bir anda olması mümkün değil. Şehirlerin tek gündemi deprem. Öncelikli gündemi deprem olmalı. Uzun vadeli bir iş. İnşallah her kurum, el ele verip bu işi çözmek zorundayız. Yüzbinlerce insanımızın canı tehdit altında, yani bir gece Elazığ'da kaldık ve insanların orada nasıl kaygılı olduğunu hissettim. Tabi daha önce Düzce depremini yaşamışız. Umarım daha büyük depremi yaşamadan, sorunları aşarız" dedi.
Daha önce Uludağ'a çok gittiklerini bu yıl Erzurum'u tercih ettiklerini anlatan Dilek İmamoğlu ise Palandöken'deki tesislerin çok güzel ve temiz olduğunu aktardı. Dilek İmamoğlu, "Biz birlikte çok zor tatil yapıyoruz. Ülkemiz çok kötü bir günde geçti görevimizi yaptık, çocuklarımızın yanına geldik" diye konuştu.

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