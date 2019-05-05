İBB Başkanı İmamoğlu: YSK yarın en doğru kararı verecek (1)

İmamoğlu daha sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun itirazlara ilişkin vereceği kararla ilgili konuştu. İmamoğlu, "Yarınla ilgili bir sürecimiz var. Yaklaşık 36 gün oldu seçim biteli. İstanbul'da seçimin sonuçlanmaması adına birileri ellerinden geleni yapıyor. Bazılarının söylediklerine ve yaptıklarına dışarıdaki kargalar bile gülüyor. Siz de gülün. Dilerim ki kötü bir söz, kötü bir tavırla tepki göstermeyeceğiz. Gülerek tepki göstereceğiz. Bizler zeki insanlarız. Dediler ki 'Bir oyla bile seçilsen belediye başkanIsın.' Sonra da '14-15 bin oy farkla belediye başkanı mı olunurmuş?' dediler. İstanbul'da bazı ilçelerde, 40'a yakın ilde çok az oy farkla belediye başkanları seçildi. Bir oy farkla bile seçilebilirsiniz. Bundan bir medet ummak kadar aklı kıt bir şey olunamaz. Üzülüyorum" diye konuştu.

"BÖYLE BİR KOMEDİ DÜNYA TARİHİNDE YOK"

"Bir sürü itirazlarda bulundular. İtiraz etmek demokratik bir hak" diyen İmamoğlu, "Yalnız her gün başka bahane bulmak, bin yıl düşünsem aklıma gelmeyecek kavramlar üzerinden tartışmalar açtılar. Hatta bu tartışmalar üzerinden en son tarif şu var; 'Bir şeyler oldu ama tam anlatamıyoruz.' Aslında Cumhuriyet Halk Partisi de bir şey yapmadı ama yine de bir şeyler olduğunu düşünüyoruz. Bak şimdi. Böyle bir komedi dünya tarihinde yok" dedi.