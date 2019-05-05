İBB Başkanı İmamoğlu: YSK yarın en doğru kararı verecek

Özden ATİK- Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yüksek Seçim Kurulu, demokrasi adına, bu ülkenin geleceği adına, bu şehrin geleceği adına, ülkenin uluslarası alanda demokrat bir ülke olduğunu ispat etmeleri adına yarın en doğru kararı verecek, Türkiye'nin önünü açacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul Gönüllüleri ile buluştu. İstanbul Gönüllüleri Gençlik Orkestrası'nın müzik gösterisinin ardından '31 Mart en uzun gece' belgeseli izlendi. Daha sonra İmamoğlu'nun seçim kampanyasında rap şarkılarını yapan, Umut Çoban ve Erdem Kaya sahne aldı. Ekrem İmamoğlu, platforma çocuklarla birlikte çıktı.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardınan İmamoğlu konuşmasını yaptı. İmamoğlu, konuşmasına Ramazan ayına değinerek başladı. İmamoğlu, tüm İstanbullular'ın Ramazan ayında sofralarını komşularıyla paylaşmasını istedi.

"BİR OY FARKLA BİLE SEÇİLEBİLİRSİNİZ"

İmamoğlu daha sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun itirazlara ilişkin vereceği kararla ilgili konuştu. İmamoğlu, "Yarınla ilgili bir sürecimiz var. Yaklaşık 36 gün oldu seçim biteli. İstanbul'da seçimin sonuçlanmaması adına birileri ellerinden geleni yapıyor. Bazılarının söylediklerine ve yaptıklarına dışarıdaki kargalar bile gülüyor. Siz de gülün. Dilerim ki kötü bir söz, kötü bir tavırla tepki göstermeyeceğiz. Gülerek tepki göstereceğiz. Bizler zeki insanlarız. Dediler ki 'Bir oyla bile seçilsen belediye başkanIsın.' Sonra da '14-15 bin oy farkla belediye başkanı mı olunurmuş?' dediler. İstanbul'da bazı ilçelerde, 40'a yakın ilde çok az oy farkla belediye başkanları seçildi. Bir oy farkla bile seçilebilirsiniz. Bundan bir medet ummak kadar aklı kıt bir şey olunamaz. Üzülüyorum" diye konuştu.