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İBB Başkanı İmamoğlu zam eleştirilerine yanıt verdi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2019 21:46 | Son Güncelleme

Londra uçuşuna kısa bir süre kala basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suya yapılan zam ve sonrasında çıkan tartışmalarla ilgili konuştu. İmamoğlu, “Ülkemizde, yakıt ve enerji zammı yüzde 60’lardayken biz, önümüzdeki yıl insanlara su vermek, yatırım yapabilmek için kendimizi kurumsal olarak korumak zorundayız" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu zam eleştirilerine yanıt verdi!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanı Sadiq Khan ile aralarında Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi Group, HSBC, BlackStone, Bridgepoint Capital Group'un da olduğu dünya devi yatırım ve finans şirketleriyle buluşmak için Londra'ya yapacağı ziyaret öncesinde İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nde taksici esnafın sorunlarını dinledi. Kooperatif Başkanı Fahrettin Can ve Taksiciler Odası Başkanı Eyup Aksu tarafından karşılanan İmamoğlu, Aralık ayında yapılacak olan çalıştayla, taksici esnafın sorunlarının masaya yatırılıp çözüm aranacağını söyledi.

İmamoğlu, uçuşuna kısa bir süre kala da basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

“YENİ DÖNEM, DEĞERLİ DAVETLER ALIYORUZ”

Bir gazetecinin, “Londra'ya gidiyorsunuz. Yapacağınız temaslarla ilgili bilgi alabilir miyiz?” sorusuna, “Bir dönemin başlangıcında elbette değerli davetler var. Bu davetlere katıldık. En son Almanya'daydık” yanıtını verdi. İmamoğlu şöyle devam etti:

“İstanbul, dünyanın en önemli şehirlerinden, en önemli merkezlerden bir tanesi. Bundan dolayı da dünya ile çok sıkı bir teması olması gerekiyor. Her gittiğimiz noktada da çok verimli görüşmeler yapıyoruz. Şimdi de Londra Belediye Başkanının davetiyle oraya gidiyoruz. Londra'da hem teknik hem finans kuruluşlarıyla çok verimli buluşmalar yapacağımızı ön görüyorum. Çünkü önümüzdeki liste çok değerli.”

“SAYIN CUMHURBAŞKANINA YANLIŞ BİLGİ VERMİŞLER”

İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesinin iptali ile sonrasında çıkan tartışmalara ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) yapmış olduğu açıklamayla ilgili soruyu da şu şekilde cevapladı:

“Biz raporu İTÜ yayınladı demedik. Kendileri yaygara çıkardı. Üniversite de açıklama yapmak zorunda kaldı. Bizim de fikirlerine başvuracağımız bilim insanları var. Kendileriyle konuşuyoruz. Haliç'in dibinde, o güzelim Haliç'in kenarında, kokma riski yüksek çamur atık planlaması üst seviyede. Aynı zamanda orada hiçbir ihtiyaç yokken böyle bir tesisin kurulması tamamıyla yanlıştır. Ayrıca, 130 bin metre karelik alanın 75-80 bin metre karesi belki de Sayın Cumhurbaşkanı'nın eliyle diktiği 25-30 yıllık ağaçlarla dolu” dedi.

Böyle bir alanın tercih edilmesinin yanlış olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Biz, biyolojik arıtmaya karşı değiliz ve yapacağız zaten. Bugün açıklamamızı da yaptık zaten. Daha iyi ve daha verimli alanlarda yapacağız. Ama burada değil, bu alanda ihtiyaç yok. Sayın Cumhurbaşkanı'na da yanlış bilgi vermişler herhalde, o da anlattı. Haliç'in kokmasından bahsediyorlar. Alakası yok. Zaten Haliç'e giden bir su yok. Oraya gelen bütün atıklar; Yenikapı ve Baltalimanı'na zaten aktarılıyor. Bizim, biyolojik atıkla derdimiz yok. Haliç zaten koruma altındadır” ifadelerini kullandı.

“KEYFİ ZAM YAPACAK KİŞİ VE KURUM DEĞİLİZ”

İmamoğlu'na son soru da su zamları oldu. İmamoğlu, suya yapılan zammın gerekliliğini şu ifadelerle anlattı: “Bakın burada taksicilerle beraberiz. Yıllardır zam almadılar. Ama her gün bir zamla haşır neşir bir toplumuz. Üzülüyoruz. Bazı tahlilleri yapmak zorundayız. Yaptığımız zam veya önerdiğimiz zam, 2020 yılının zammı. Ocak ayında 4.80 lira olacak suyun zamlı hali. Biz bunu 5.20 lirayken aldık. Biz zaten suyu bir tabana oturtturduk” dedi.

İmamoğlu, “Ülkemizde, yakıt ve enerji zammı yüzde 60'lardayken biz, önümüzdeki yıl insanlara su vermek, yatırım yapabilmek için kendimizi kurumsal olarak korumak zorundayız. Zammın kaynağı, ne yazık ki ülkemizdeki ekonomik sıkıntılardan kaynaklıdır. Bundan sıkıntı duyanlar varsa, doğalgaza, yakıta yapılan zammı hemen geri çeksinler, -başımın üstüne- biz de zam yapmayalım. Benim vatandaşlarım, sadece 3 ay önceki doğalgaz, 4 ay önceki elektrik faturasına baksın. Sebebi budur. Biz, en minimum seviyede zam yapıyoruz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Keyfi zam yapacak kişi ve kurum değiliz. Bu kadar net!” cevabını verdi.

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İmamoğlu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Londra Su zammı

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