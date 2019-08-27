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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sel açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 12:37 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü'ndeki sel felaketi sonrası yapılan çalışmalarla ilgili "Kasım ayı sonu gibi oradaki sorunu kalıcı çözmüş olacağız.

İSTANBUL DHA-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü'ndeki sel felaketi sonrası yapılan çalışmalarla ilgili "Kasım ayı sonu gibi oradaki sorunu kalıcı çözmüş olacağız. Bir daha orada öyle bir sel baskını yaşanmaması adına alt yapı problemini çözeceğiz." dedi. İBB Başkanı İmamoğlu, Saraçhane'deki İBB binasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Eminönü'ndeki sel felaketi sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bir soruya İmamoğlu, "25 yılın bir yönetimi var burada. Bu yönetimle ilgili elbette alt yapıyla ilgili bir kısım sorunlar var. Bütün sorunlu yerleri çıkarın dedim arkadaşlara. Neredeyse gideceğiz, bulacağız oradaki sorunu. Öyle sel olduktan sonra değil. Öncesinde çözüm üretelim ve kalıcı çözüm üretelim. Arkadaşlarım tespitleri yaptı. İlk defa biz mi yapıyoruz? Hayır. Daha önce de yapılmış. Talimat da verilmiş. Ama 2017'den sonra kimse elini kımıldatmamış. Az önce söylediğim bilanço var ya 357 milyon liralık önünü kestiğimiz bilançolarla uğraşılmış. Biz onlarla uğraşmayacağız. Biz oradaki sorunu çözeceğiz. İstanbul'un alt yapı konularını da çözeceğiz. Aynı Sirkeci'de olduğu gibi. O su basan yere gidin esnafa sorun. İlk defa bir belediye baskından sonra yaraları tamir etti. Biz tamir edince merkezi hükümet de kendi kaynaklarından sayın valimiz vasıtasıyla bir kaynak aktardı. Ne güzel aktarsın. Kasım ayı sonu gibi oradaki sorunu kalıcı çözmüş olacağız. Bir daha orada öyle bir sel baskını yaşanmaması adına alt yapı problemini çözeceğiz. Bunların hepsi kalıcı çözülürse anlamlı. Yoksa sel olduktan sonra değil. Geçmişte onlarca insan hayatını kaybetmiş. Sadece bir selde 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dolayısıyla bu tür vakalar 21. yüzyılın kenti İstanbul'a yakışmıyor" yanıtını verdi.

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