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İBB Başkanı İmamoğlu’ndan Yenikapı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 12:56 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı’da sergilenen araçların kiralanan firmalara iade edileceğini belirterek, İSMEK’lerin kapatılmasının söz konusu olmadığını, İSMEK binalarının yenileceğini belirtti.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Malta Köşkü’nde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı’da sergilenen araçların kiralanan firmalara iade edileceğini belirterek, İSMEK’lerin kapatılmasının söz konusu olmadığını, İSMEK binalarının yenileceğini belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Malta Köşkü’nde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir basın mensubunun Yenikapı’da sergilenen araçlar ile ilgili sorusuna cevap veren İmamoğlu, “Yenikapı’da araçları biriktirerek hem israfın kamunun ne denli önemli bir sorunu haline geldiğini göstermek, hem de oradan ilgili kuruluşa ve firmaya teslim etmek ile ilgili yürüttüğümüz bu çaba, devletin tüm yetkililerinin oturup düşünmesi gereken bir durumdur. Devletin her bir kuruşunu nasıl koruruz gözü ile bakması gerekir. Devletin en yetkili ağızlarının polemik dolu cümleler ile gündemi karıştırmaya çalışması çok yanlıştır. Bizim gibi seçilmiş insanlar, topluma hesap vermek zorunda olan bizler, toplumun her kuruşunu itinayla harcamalıyız. Bir yanlış varsa dur demeliyiz. Yaklaşık bin 300 araçtan bahsediyoruz. Yıllık 50 milyon TL tasarruftan bahsediyoruz. Bunu 5 yılla çarparsak 250 milyon TL eder. Böyle bir israfı ortadan kaldırma çabamızı, manipüle etmeye çalışan, polemik etmeye çalışan akla ben şaşıyorum. Ne yapmak istediklerini anlamaya çalışıyorum. Pazar günü şu denilecekmiş bu denilecekmiş, bunların hepsi polemiktir. Ben Pazar günü kimin ne diyeceğini umursamıyorum. Ben Pazar günü İstanbullulara 5,5 milyon TL’lik bir yeşil alanı nasıl açacağım ile ilgili çalışma ve gezi yapacağım“ dedi.

“Bin 300 araç iade edilecek”
İşinin İstanbulluya hizmet olduğunu belirten İmamoğlu, “Gezimi de paylaşacağım. Bizim derdimiz kaynakları doğru harcamaktır. Bizim ülkemizde tasarruf kamu yönetiminin birinci şartı olmalıdır. İsraf haramdır. Biz, israfı engelleme konusunda kararlıyız. Tasarruf bizim ekonomi yönetimimizde karakterimiz olacak. Oradaki görüntü hepimizin canını sıkıyor. Uzaktan tespitlerimiz vardı. Bin 300’e yakın aracın bu kurumda fazladan araç olduğunu, farklı yerlerde farklı noktalarda, kişilere ve kurumlara tahsis edildiğini biz bu detaya şimdilik girmeyeceğiz. Bu araçların yaklaşık olarak 700’den fazlası sergilenecek. Bin 300 araç iade edilecek. 700 aracı israf olarak görmeyenler var” açıklamasını yaptı.
İmamoğlu, bir soru üzerine İSMEK’in kapatılmasının söz konusu olmadığını vurgulayarak “İSMEK’i kuran akıl biziz. İSMEK bu dönemin eseri değil. Daha da güçlendireceğiz. 9 Eylül itibari ile kayıtlarımız başlıyor. İSMEK’in hizmet verdiği yapıların sadece 20’si depreme dayanıklıdır. Diğerleri bu vasfa sahip değil. Yeni binalar bu çağa uygun olacak. Yenilikler olacak. Kapatacak olsak biz deriz. Biz daha da güçlendireceğiz. Toplum ile iç içe kendini geliştiren ve yenileyen bir dönemi başlatacağız” dedi.

“Bunların tümü fazla olan araçlardır”
İSMEK’te verimliliğin düşük olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Arkadaşlarımız süreci yönetiyor. 12 aylık sözleşmesi olan bazı eğitimcilerin ne yazık ki 6-7 ay hizmet verdiğini biliyoruz. Yani verimlilik de çok düşük. Daha da aktif hele gelecek. Hizmet tüm yıla yayılacak. 6-7 ay hizmet verip durmayacaklar. Sözleşmeleri ile mağdur edilen eğitimci olmayacak. 12 aya yaygın bir eğitim sistemi olacak" dedi.

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