İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL BAŞARILI İTFAİYECİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ

* Güney Kore'nin Chungju şehrinde düzenlenen 13'üncü Dünya İtfaiye Oyunları'nda İstanbul itfaiyesi 50 ülkeden 6 bin 750 itfaiyeci ile yarıştı.

*24 altın, 39 gümüş ve 22 bronz, toplam 85 madalya ile dönen itfaiyecilere birer cumhuriyet altını hediye edildi.

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Cansel KİRAZ-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal (İBB) Güney Kore’nin Chungju şehrinde düzenlenen 13'üncü Dünya İtfaiye Oyunları'nda 1 kupa, 24 altın, 39 gümüş ve 22 bronz madalya kazanan itfaiyecileri Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İBB'nin Fatih Saraçhane'deki başkanlık binasındaki ödül töreninde 'tulumbacılar' tarafından karşılandı. Uysal, 10-17 Eylül tarihleri arasında Güney Kore’nin Chungju şehrinde düzenlenen 13'üncü Dünya İtfaiye Oyunları'ndan 24 altın, 39 gümüş, 22 bronz toplam 85 madalya ile dönen itfaiyeciler için düzenlenen ödül töreninde konuştu.

"DOLARIN ÜLKEMİZE SİLAH OLARAK KULLANILMASI GİBİ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Mevlüt Uysal, "Özellikle son günlerde doların ülkemize silah olarak kullanılması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu dönemde daha fazla bir önem arz ediyor. İtfaiyemizin kullandığı malzemelerin yerli ve milli olması konusunda da adımlarımız var. Yanmaz elbise konusunda artık yerli ve milli üretimden tedarik yapıyoruz. Aynı şekilde itfaiyenin kullandığı araç gereçlerde de yerli ve milli çalışmalar var. İtfaiyemiz eğer başarılıysa yerli, milli araç ve gereçleriyle başarısını sağlayacak. Yazılımımız yerli ve milli. Her ne kadar New York ve Tokyo bizden önde görünse bile imkanlarla, alanla kıyasladığımız zaman her halükarda biz onlardan daha iyiyiz ve daha öndeyiz diyebiliriz" dedi.