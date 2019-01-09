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İBB Başkanı Uysal, ailesiyle Alanya'da eğitim külliyesi yaptıracak

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 16:24 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ağabeyi Hasan Uysal ve ailesiyle birlikte Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'ne yaptıracağı 24 derslikli  imam hatip ortaokulu ve lisesi ile 120 öğrenci kapasiteli bir yurt ve bir mescidin yer alacağı eğitim külliyesinin protokolünü imzaladı.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ağabeyi Hasan Uysal ve ailesiyle birlikte Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'ne yaptıracağı 24 derslikli imam hatip ortaokulu ve lisesi ile 120 öğrenci kapasiteli bir yurt ve bir mescidin yer alacağı eğitim külliyesinin protokolünü imzaladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Başkan Uysal'ın, ailesiyle birlikte memleketi Alanya'da yaptıracağı eğitim külliyesinin protokolu imzalandı. Uysal'ın büyüdüğü Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'ndeki 10 dönümlük arazide yapılacak olan eğitim külliyesi hakkında bilgi veren Vali Karaloğlu, "24 derslikli imam hatip ortaokulu, 24 derslikli imam hatip lisesi, yanında 120 öğrencilik yurt, okulların uygulama mescidi ve bu mescidden mahallenin de istifade edebileceği güzel bir proje olacak. Hazine arazisi. Alanya Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi, imar uygulamalarıyla araziyi okul yapılabilecek düzeye getirdi" diye konuştu.

UYSAL'IN AĞABEYİ VE AİLESİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK

Okulla, Alanya'ya çok güzel bir eğitim külliyesi kazandırılacağını vurgulayan Karaloğlu, "Başkanımız ve ailesine, destek vereceklere, teşekkür ediyorum. Hayırlarını kabul etsin. Çıplaklı Mahallesi'nin bir özelliği daha var. Alaeddin Keykubat'ın Alanya'yı fethettiğinde ilk karargahını kurduğu yer. Selçuklular'da da Alanya kışlık başkentti. Alanya'ya geldiklerinde yönettikleri yer Çıplaklı Mahallesi'ydi. Özel bir proje yapıldı. Hasan Uysal da Çıplaklı eski belediye başkanı, turizm işleriyle uğraşıyor" dedi.

SELÇUKLU BAŞKENTİNE EĞİTİM KÜLLİYESİ

Mevlüt Uysal da ağabeyi Hasan Uysal'ın geçmişte Çıplaklı'da köy muhtarlığı ve belediye başkanlığı yaptığını anlattı. Öğrenciliğinde Çıplaklı'da okul bulunmamasından dolayı Alanya'daki okula gittiğini belirten Uysal, "Aile olarak güzel bir okul olsun istedik. Güzel bir ortaokul, lise, yatılı gelecek öğrenciler için yurt ve güzel bir eser olsun istiyoruz. Geçmişteki köyümüz, şu andaki mahallemiz Selçuklular'da kışlık başkent olmuş. Şimdi de en güzel mahallemiz olsun. Aile olarak ağabeyim muhtar, belediye başkanı olarak hizmet etti. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Görevimiz olsa da olmasa da devam edeceğiz. Doğup büyüdüğümüz bir yer, valimizin teşviki ile güzel bir külliye yapacağız" diye konuştu.

İMZALAR ATILDI

Konuşmaların ardından Vali Münir Karaloğlu, Başkan Mevlüt Uysal, ağabeyi Hasan Uysal ile İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan eğitim külliyesinin protokolünü imzaladı.

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