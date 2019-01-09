İBB Başkanı Uysal, ailesiyle Alanya'da eğitim külliyesi yaptıracak

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ağabeyi Hasan Uysal ve ailesiyle birlikte Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'ne yaptıracağı 24 derslikli imam hatip ortaokulu ve lisesi ile 120 öğrenci kapasiteli bir yurt ve bir mescidin yer alacağı eğitim külliyesinin protokolünü imzaladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Başkan Uysal'ın, ailesiyle birlikte memleketi Alanya'da yaptıracağı eğitim külliyesinin protokolu imzalandı. Uysal'ın büyüdüğü Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'ndeki 10 dönümlük arazide yapılacak olan eğitim külliyesi hakkında bilgi veren Vali Karaloğlu, "24 derslikli imam hatip ortaokulu, 24 derslikli imam hatip lisesi, yanında 120 öğrencilik yurt, okulların uygulama mescidi ve bu mescidden mahallenin de istifade edebileceği güzel bir proje olacak. Hazine arazisi. Alanya Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi, imar uygulamalarıyla araziyi okul yapılabilecek düzeye getirdi" diye konuştu.