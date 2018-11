İBB Başkanı Uysal: Dinamit patlatılacak bir durum söz konusu değil

İdris TİFTİKCİ - Yılmaz BEZGİN - İstanbul (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Ümraniye'de göçük olan alanda yaptığı incelemenin ardından açıklama yaptı. Uysal, göçüğün değişik sebepleri olabileceğini belirterek, "Bunların içerisinde buradaki tünelle üst kot arası yaklaşık 17 metre. Burada ayrı bir boşluk oluşmuş olabilir, değişik sebepler olabilir. Bunun teknik incelemeleri yapıldıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi. "ALTTAKİ BİR BOŞLUKTAN KAYNAKLI OLABİLİR" Uysal, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin, mahalle sakinlerinin dinamit patlatıldığı iddialarını sorması üzerine Mevlüt Uysal, "Şu anda dinamit patlatılacak bir durum söz konusu değil. Çünkü orada tünel daha öncesinden yapılıp bitmiş. Sadece makas değiştirme alanında bir genişletme çalışması var. Burası zaten istasyon alanının hemen bitişindeki bir alan. Dün gece saat 01.20 civarında bu olaylar oldu. Olay olurken altta da çalışmalar var ama çok ani bir şekilde bir çökme. Çok ani, güvenlik kulübesinin içinde kaçma şansı dahi olmayan bir hareketlilik olmuş. Bunun sebebine tabi ki bakılıyor. Alttaki bir boşluktan kaynaklı olabilir, zeminin hareketlerinden kaynaklı olabilir. Ben gece saat 02.30 gibi haberdar oldum. O saatten sonra zaten bütün ekibimiz seferber oldu, çalışmaya devam ediyorlar" dedi. "ŞU ANA KADAR BU ŞEKİLDE ÖLÜMLÜ BİR GÖÇÜK OLMAMIŞTI" Uysal, "2 kardeşimiz vefat etti. Ailelerine baş sağlı diliyorum. Yanlarındayız, acılarını paylaşıyoruz. Bugüne kadar metro inşaatlarımızda ufak tefek göçük olmakla birlikte, şu ana kadar bu şekilde ölümlü bir göçük olmamıştı. Bunun sebeplerini ayrıntılı bir şekilde tekrar yapacağız. Daha öncesinden yerleştirilen sensörlerde arıza gibi ihmal varsa ihmali olanlarla ilgili gerekli işlemeler yapılacaktır. Ama gördüğümüz kadarıyla burada ani bir hareketlilik olmuş. Bu kadar ani hareketliliğinde sebebinin muhakkak ortaya çıkarılması gerekiyor" şeklinde konuştu. "SORUMLULARI VARSA BİZ DE ÜZERİNE GİDECEĞİZ, GEREĞİ YAPILACAKTIR" İBB Başkanı Uysal, "Birinin cenazesine ulaşıldı, diğerinin ulaşılmak üzere, yeri tespit edilmiş vaziyette. Yukarıdan gelecek topraklar için de tedbir alındı, şu an çıkarılmak üzeridir diye tahmin ediyorum. Ailelerin acılarını paylaşıyoruz, yanlarındayız. Nihayetinde sorumluları varsa biz de üzerine gideceğiz, gereği yapılacaktır" dedi. "TAHLİYE EDİLEN BİNALARLA İLGİLİ TEKNİK ÇALIŞMALAR YAPILACAK" Uysal, bir gazetecinin, "Tahliye edilen binalar var, tehlike devam ediyor mu?" sorusu üzerine, "Tahliye edilen binalarla ilgili teknik çalışmalar yapılacak. Eğer binalarda bir teknik sıkıntı varsa ise, ön bulgulara göre teknik çok bir sıkıntı yok. Akşama kadar bu durum belli olacak. Eğer teknik olarak bir sıkıntı varsa onlar boşaltılacak. Ama ön bulgulara göre binalarda bir sıkıntı yok" diye cevap verdi. Uysal, tahliye edilenlerin durumunun ne olacağıyla ilgili soruya ise, "Binalarda teknik olarak bir sıkıntı var ve bu binalar boşaltılacak denilirse, zaten zaman zaman İstanbul'da bu tür hadiseler yaşandığı zaman ailelerimizin yanındayız. Onların tedbirini alıyoruz. Onlara her türlü yardımı yapıyoruz. Sorun yoksa zaten içerisinde oturabilirsiniz diyeceğiz" dedi. Uysal, İstanbul'un diğer bölgelerinde böyle bir sıkıntı olmadığını belirterek, "1990 yılından bu yana İstanbul'da metro inşaatları devam ediyor. Şu anda da 290 kilometrelik metro inşaat İstanbul'da devam ediyor. her tarafta devam ediyor. Bütün tedbirler alınmış vaziyette. otomatik sensörlerle tedbirler alınmış vaziyette. Buradakinin farklı bir sebepten kaynaklı olması mümkün. Bunları araştırıyoruz. İnsanlarımız tedirgin olmasın, rahat olsun" şeklinde konuştu. "ÇOK HIZLI BİR AŞAĞIYA DÜŞÜŞ OLMUŞ" Mevlüt Uysal, zemin etüdünde bunun ortaya çıkıp çıkmadığının sorulması üzerine, "Bu şaft boşluğunun hemen kenarında büyük bir ihtimal. Bu inşaatımı 2-3 yıldır devam ediyor. Öncesinde de zemin etüdünün yapıldığı düşünülürse, 4-5 sene önce yapılmış bir zemin etüdü. Bu süre içerisinde bazı zeminlerde bulunan kalker taşı diyebildiğimiz suda eriyen, bu tür şeyler oluşabiliyor. Öncesinde boşluk olmamakla birlikte, daha sonra gerek o bölgede oluşan yeni sulamadan veya alttaki değişikliklerden kaynaklı olarak oraya su girmesi veya erime sürecinin sonradan tamamlaması gibi arada boşluklar oluşabiliyor. Baktığımı zaman üzerindeki güvenlik kulübesinin bir anda aşağıya çökmesi, çok hızlı bir şekilde çökmesi öyle bir ihtimal güçlendiriyor. Ağır ağır kayıyor olsa bir şekilde güvenlik kulübesinin içerisindeki kardeşlerimiz aslında dışarı çıkabilmeleri gerekirdi. Ama çok hızlı bir aşağıya düşüş olmuş ki, bu arada bir boşluk olma ihtimalini güçlendiriyor. O boşlukta sonradan oluşmasaydı, öncesinde orada tünel kazma işlemi bitmiş durumdaydı. 1.5 sene öncesinde orada tünel kazılmış, fore kazıkları çakılmış, hepsi bitmiş. Ondan sonraki süreçte böyle bir şey yaşanıyor. Büyük ihtimalle sonradan oluşan ara boşluktan kaynaklı bir sıkıntı var ki, ani olarak güvenlik kulübesinin çok hızlı bir şekilde aşağıya inmesi var. Uysal, Güray Halat'ın cesedinin yerinin tespit edildiğini ancak çıkarma işlemi için toprak için önlem alındığını belirtti.