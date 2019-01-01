İBB BAŞKANI UYSAL, İTFAİYE GÖREVLİLERİYLE SOHBET EDERKEN YANGIN ALARMI GELDİ

* Ekipler yangına müdahaleye giderken Uysal da görevlilerden yangın hakkında bilgi aldı.

Haber: İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal yeni yıl öncesi Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Devlet Hastanesi ile Mimar Sinan İtfaiye Grup Amirliği'ni ziyaret etti. Uysal'ın itfaiye ziyareti sırasında yangın anonsu gelince itfaiye erleri apar topar masadan kalkarak yangına müdahale etmeye gitti.

İBB Başkanı Uysal saat 22.00 sıralarında Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Hastalara karanfiller veren Uysal çocuklara da oyuncak hediye etti. Yeni doğan bebeklere altın takan Uysal, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

SOHBET EDERKEN YANGIN ALARMI GELDİ

Uysal daha sonra Mimar Sinan İtfaiye Grup Amirliği'ne geçti. Burada personel tarafından kapıda karşılanan Uysal itfaiye erlerine hitap etti. Uysal, "Bu yılbaşında da sizleri ziyaret edelim dedik. Ben tekrar yeni yılda sizlere daha az görev düşer diyorum. Temennimiz, duamız bu'" diye konuştu. Uysal daha sonra itfaiye görevlileriyle sohbet ederek sorunlarını dinledi. Sohbet sırasında yangın alarmı verilince itfaiye erleri apar topar kalkarak araçlarına bindi. Ekipler yangına müdahaleye giderken Uysal da görevlilerden yangın hakkında bilgi aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Uysal'ın hastane ziyareti

-Karanfil ve hediye vermesi

-Açıklama yapması

-İtfaiye ziyareti

-Anons sonrası itfaiye görevlilerin gidişi

-Uysal'ın bilgi alması

-Detaylar

