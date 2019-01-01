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İBB Başkanı Uysal, itfaiye görevlileriyle sohbet ederken yangın alarmı geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 01:39 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal yeni yıl öncesi Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Devlet Hastanesi ile Mimar Sinan İtfaiye Grup Amirliği'ni ziyaret etti.

İBB Başkanı Uysal, itfaiye görevlileriyle sohbet ederken yangın alarmı geldi

İstanbul,(DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal yeni yıl öncesi Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Devlet Hastanesi ile Mimar Sinan İtfaiye Grup Amirliği'ni ziyaret etti. Uysal'ın itfaiye ziyareti sırasında yangın anonsu gelince itfaiye erleri apar topar masadan kalkarak yangına müdahale etmeye gitti.

İBB Başkanı Uysal saat 22.00 sıralarında Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Hastalara karanfiller veren Uysal çocuklara da oyuncak hediye etti. Yeni doğan bebeklere altın takan Uysal, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

SOHBET EDERKEN YANGIN ALARMI GELDİ
Uysal daha sonra Mimar Sinan İtfaiye Grup Amirliği'ne geçti. Burada personel tarafından kapıda karşılanan Uysal itfaiye erlerine hitap etti. Uysal, "Bu yılbaşında da sizleri ziyaret edelim dedik. Ben tekrar yeni yılda sizlere daha az görev düşer diyorum. Temennimiz, duamız bu'" diye konuştu. Uysal daha sonra itfaiye görevlileriyle sohbet ederek sorunlarını dinledi. Sohbet sırasında yangın alarmı verilince itfaiye erleri apar topar kalkarak araçlarına bindi. Ekipler yangına müdahaleye giderken Uysal da görevlilerden yangın hakkında bilgi aldı.

(FOTOĞRAFLI)

İBB Başkanı Uysal, itfaiye görevlileriyle sohbet ederken yangın alarmı geldiİBB Başkanı Uysal, itfaiye görevlileriyle sohbet ederken yangın alarmı geldiİBB Başkanı Uysal, itfaiye görevlileriyle sohbet ederken yangın alarmı geldiİBB Başkanı Uysal, itfaiye görevlileriyle sohbet ederken yangın alarmı geldi

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