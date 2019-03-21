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İBB Başkanı Uysal: "Kıyamete kadar bu Hz. Ali sevgimizi hiç kimse bizden alamayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 20:45 | Son Güncelleme

Nevruz Bayramı dolayısıyla Cem Vakfı tarafından düzenlenen programa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Kıyamete kadar bu Ehlibeyt sevgimizi Hz.

Nevruz Bayramı dolayısıyla Cem Vakfı tarafından düzenlenen programa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Kıyamete kadar bu Ehlibeyt sevgimizi Hz. Ali sevgimizi hiç kimse bizden alamayacak" dedi.
Hz. Ali’nin doğum yıl dönümü ve Nevruz Bayramı dolayısıyla Cem Vakfı tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde bir etkinlik düzenlendi. Programa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Müşerref Pervin Tuba Durgut, Osman Boyraz, İstanbul Vali Yardımcısı Hikmet Dengişik, İstanbul İl Müftü Vekili Musa Bilgiç, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Cem Vakfı Onursal Başkanı İzzettin Doğan, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Caferi Alimler Birliği Başkanı Hasan Karabulut ve çok sayıda davetli katıldı.
Programda bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Dedesinin Ali amcasının adı Ali oğlunun adı Ali olan birisi olarak burada konuşuyorum” dedi. Nevruz’un toplumu birleştirici yönüne vurgu yapan Uysal, “Nevruz, baharın gelişi, Türk dünyasının bayramı, İslam dünyasının bayramı Hz. Ali efendimizin doğumu. İnşallah bütün İslam dünyası, Türk dünyası, tüm Müslümanlar Nevruz’un merkezinde buluşurlar” diye konuştu.

“Kıyamete kadar ehlibeyt sevgimizi alamayacaklar”
Başkan Uysal, Nevruz’un tüm Türk ve İslam dünyasının ortak bayramı olduğunun altını çizerek, “Bazı şeyler bize ya öğretilmedi bilemedik, ya yanlış öğretildi yanlış bildik. Nevruz bizim ortak bayramımızken, bazı günler tartışma bayramımız oldu. İnşallah Cem Vakfımızın bu toplantısı Nevruz Bayramımızın ortak bayram olması adına çok katkı sunacak. Cem Vakfı’na bu nedenle canı gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten bir dönem Ali ismi yasaklanmış, bir dönem Hz. Ali konusunda bilgilenme yasaklanmış, bazı dönemler yanlış bilgiler verilmiş ama hiç kimse Müslümanların kalbinden Ali sevgisini, Ehlibeyt sevgisini alamamış, sökememiş. Bu en büyük gururumuz sevincimiz. İnşallah kıyamete kadar bu Ehlibeyt sevgimizi Hz. Ali sevgimizi hiç kimse bizden alamayacak" dedi.

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