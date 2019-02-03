İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, adaylığının açıklanmasının ardından sahildeki esnaf hakkında çıkan ‘Mevlüt Uysal gelsin, hepinizi kapatacak’ şeklindeki söylentilere cevap vererek, “Biz kimsenin ekmeğiyle oynamaya gelmiyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, seçim irtibat bürolarının açılışında vatandaşlarla buluştu. Büyükçekmece’nin 19 Mayıs, Mimarsinan ve Dizdariye mahallelerinde seçim irtibat bürolarının açılışını gerçekleştiren Uysal’a AK Parti Büyükçekmece İlçe Yönetimi de eşlik etti. Başkan Uysal, vatandaşlarla tek tek selamlaşarak onların sorunlarını dinledi. Uysal, adaylığının açıklanmasının ardından kendi hakkında asılsız iddialar ortaya atıldığını ve göreve geldiklerinde sadece hizmet odaklı çalışacaklarını vurguladı.

“Biz kimsenin ekmeğiyle oynamaya gelmiyoruz”

Başkan Uysal, “Bizim adaylığımız söz konusu olduğundan beridir birçok şey söylüyorlar. Sahildeki esnaflara da demişler ki; ‘O Mevlüt Uysal bir gelsin, hepinizi kapatacak.’ Biz kimsenin ekmeğiyle oynamaya gelmiyoruz. Kimseyi işinden ve aşından etmek için gelmiyoruz. Tam tersine daha iyi iş ve daha iyi kazanç için geliyoruz. Oradaki esnaf ne istiyor? ‘Müşteri gelsin.’ Biz o esnaflara, kafelere ve restoranlara gitsek, ‘Gel burayı öyle bir düzenleyelim ki, millet sahile geldiği zaman daha iyi gezsin oraları güzelleştirelim. Sadece Büyükçekmece’nin değil İstanbul’un diğer ilçelerinden de buralara gezmeye gelsin’ dersek, ‘buraya gelenlerle de siz kazanacaksınız’ dersek bu insanlar neden itiraz etsin? Sadece yapılması gereken doğru işleri anlatacağız. Hadi biz size destek verelim hep beraber yapalım diyeceğiz. Biz hizmet için geliyoruz amacımız en iyisini vatandaşlarımıza sunmak” diye konuştu.