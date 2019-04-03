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İBB Başkanı Uysal: “Yeni dönemde günlük 90-100 bin taşıma olacak”

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 12:32 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınması öncesi açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “29 Ekim’den bu yana bu yolcu taşıma sistemimiz devam ediyor.

İBB Başkanı Uysal: “Yeni dönemde günlük 90-100 bin taşıma olacak”

Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınması öncesi açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “29 Ekim’den bu yana bu yolcu taşıma sistemimiz devam ediyor. Günlük 5 hattan bu güne kadar taşınan yolcu sayısı 115 bin civarında. Ancak yeni dönemde 20 duraktan günlük 90-100 bin taşıma olacak. İETT’mizin 3 ayrı hattan çalışması var. Atatürk Havalimanı’ndan buraya 15 gün süreyle ücretsiz taşıması var” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınma sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi. İstanbul Havalimanı’nda gerçekleşen toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Açıklamalarda bulunan Uysal, İBB’nin yolcuların rahatlıkla ulaşımını sağlaması noktasında önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.

“Atatürk Havalimanı’ndan buraya 15 gün süreyle ücretsiz taşıması var”
Vatandaşların İstanbul Havalimanı’na ulaşımını sağlama noktasında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Uysal, “Otobüs A.Ş şirketimizin de içinde olduğu bir sistemle vatandaşımız sıkıntı yaşamadan buraya ulaşabilecek. 29 Ekim’den bu yana bu yolcu taşıma sistemimiz devam ediyor. Günlük 5 hattan bu güne kadar taşınan yolcu sayısı 115 bin civarında. Ancak yeni dönemde günlük 90-100 bin taşıma olacak, 20 duraktan. Hem kalkış noktalar hem de sefer sayıları arttırılabilir. 15 dakika ile 40 dakika arasında kalkış noktalarından hareket edecek. İETT’mizin 3 ayrı hattan çalışması var. Atatürk Havalimanı’ndan buraya 15 gün süreyle ücretsiz taşıması var. Bugün itibariyle vatandaşlarımız mobil uygulama üzerinden kalkış saatleri, noktaları, ücretlendirmeler her şeyi takip edebilir. Atatürk Havalimanı’na yanlışlıkla gelen birisi oradan rahatlıkla İETT araçlarımızla buraya gelebilecek, bu taşınma esnasındaki bir hadise geçici süreyle yapılmış bir şey olduğu için ücretsiz olacak” dedi.

“Vatandaşlarımızdan da bu konuda anlayış bekliyoruz”
Taşınma sırasında kapatılacak yollarla ilgili konuşan Uysal, “Nihayetinde bu konuda Ulaştırma Bakanlığımız, Valiliğimiz tarafından alternatif güzergahlara yönlendirme yapılacak. Nihayetinde olağanüstü bir durum devamlı olan bir durum değil. Özellikle Basın Ekspress’in kapalı olması, İstanbul’a önemli bir ana arter ama vatandaşlarımızdan da bu konuda anlayış bekliyoruz. Taşınma esnafında o yolları kullanmayacaklar” diye konuştu.

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