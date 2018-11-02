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İBB Başkanı Uysal'dan Ümraniye'deki göçük açıklaması (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 12:04 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyüşkehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Ümraniye'de göçük olan alanda yaptığı incelemenin ardından açıklama yaptı.

İdris TİFTİKCİ - Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyüşkehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Ümraniye'de göçük olan alanda yaptığı incelemenin ardından açıklama yaptı.
Uysal, "Bir kardeşimizin cenazesine ulaşıldı, diğerine ulaşılmak üzere" dedi.
Mahalle sakinlerinin dinamit patlatıldığı iddiasının sorulması üzerine Uysal, "Şu anda dinamit patlatılacak bir durum söz konusu değil. Çünkü orada tünel daha öncesinden yapılıp bitmiş. Sadece makas değiştirme alanında bir genişletme çalışması var. Burası zaten istasyon alanının hemen bitişindeki bir alan. Dün gece saat 01.20 civarında bu olaylar oldu. Olay olurken altta da çalışmalar var ama çok ani bir şekilde bir çökme. Çok ani güvenlik kulübesinin içinde kaçma şansı dahi olmayan bir hareketlilik olmuş. Bunun sebebine tabii ki bakılıyor. Alttaki bir boşluktan kaynaklı olabilir, zeminin hareketlerinden kaynaklı olabilir" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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