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'İBB Başkanlığı'na adaylık' sorusuna Mehmet Tevfik Göksu'dan dikkat çeken cevap

03.01.2022 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu katıldığı bir televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Göksu, programın kapanışında kendisine yöneltilen İBB başkanlığına adaylık sorusuna "AK Parti'de hiçbir zaman siyaset kariyer planlaması için yapılmaz. AK Parti alacak Allah'ın izniyle" şeklinde cevap verdi.

'İBB Başkanlığı'na adaylık' sorusuna Mehmet Tevfik Göksu'dan dikkat çeken cevap

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu CNN Türk'te "Ne oluyor?" programında Göksu Öngören Özgür, Murat Gezici, Hilmi Daşdemir ve Faruk Aksoy'un sorularını yanıtladı.

"AK PARTİ'DE SİYASET KARİYER PLANLAMASI İÇİN YAPILMAZ"

Göksu programın kapanışında Gazeteci Faruk Aksoy tarafından kendisine yöneltilen, "Tevfik Göksu olarak, 'Son İstanbul yerel seçimlerinde başkan adayı AK Parti adına ben olsaydım bu seçimi alırdım.' diyor musunuz?" sorusuna "AK Parti'de hiçbir zaman siyaset kariyer planlaması için yapılmaz. Bu kadar..." şeklinde yanıt verdi.

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"AK PARTİ ALACAK ALLAH'IN İZNİYLE"

Aksoy bunun üzerine Göksu'ya bir soru daha yönelterek, "Peki önümüzdeki dönemde Büyükşehir Belediyesi adayı olarak gösterilirseniz 'Bu şehri alırım geri' diyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Göksu bu soruya da olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermeyerek "AK Parti alacak Allah'ın izniyle..." şeklinde cevap verdi.

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