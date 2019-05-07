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İBB BAŞKANLIĞINA VEKALETEN ATANAN VALİ YERLİKAYA İBB BİNASINA GELDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 18:29 | Son Güncelleme

Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul'da 31 Mart seçimlerinin yenilenmesi ve Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali kararının ardından İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendi.

Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA
Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul'da 31 Mart seçimlerinin yenilenmesi ve Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali kararının ardından İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı vekaleten yürütecek olan Vali Ali Yerlikaya, İBB'nin Saraçhane'deki binasına geldi. Bina girişinde kendisini bekleyen belediye yetkilileri ile içeri giren Yerlikaya herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Görüntü Dökümü:
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-Ali Yerlikya'nın gelişi
-Binaya girişi

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