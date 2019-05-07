İBB Başkanlığı'na vekaleten atanan Vali Yerlikaya İBB binasına geldi

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)-YÜKSEK Seçim Kurulu, İstanbul'da 31 Mart seçimlerinin yenilenmesi ve Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali kararının ardından İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı vekaleten yürütecek olan Vali Ali Yerlikaya, İBB'nin Saraçhane'deki binasına geldi. Bina girişinde kendisini bekleyen belediye yetkilileri ile içeri giren Yerlikaya herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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