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İBB, Beşiktaş'ta 5 bin 763 metrekarelik arsayı satışa çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 17:02 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kendi mülkiyetinde bulunan Beşiktaş’taki 5 bin 763 metrekarelik üzerinde ağaçlar bulunan arsayı 175 milyon TL’lik bedel ile satışa çıkardı.

İBB, Beşiktaş'ta 5 bin 763 metrekarelik arsayı satışa çıkardı

İBB, Beşiktaş’ın Dikilitaş Mahallesi Yeşilçimen Sokak üzerinde bulunan 25 ada numaralı ve 77 parsel numaralı, 5 bin 763 metrekarelik arsayı satışa çıkardı.

Üzerinde ağaçlar bulunan arsanın muhammen bedeli ise 175 milyon TL olarak belirlendi. Halihazırda boş olarak görünen arsanın imar durumu ise ticaret ve konut alanı olarak belirtildi.

İhale için geçici teminat bedeli olarak 5 milyon 250 bin TL belirlendi. İhale 9 Eylül tarihinde saat 11.00’da İBB’nin Saraçhane’de bulunan yerleşkesinde yapılacak. (DHA)

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