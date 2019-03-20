İBB Beyaz Masa 25 bin engellinin sorununu çözdü

Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak birçok projeye imza atan İBB, mobil ve web uygulamaları üzerinden engelli vatandaşlarla aradaki görünmeyen mesafeleri kaldırarak aynı dili konuşuyor.

İBB Beyaz Masa, “Gözüm Kulağım İstanbul” projesi ile işitme, konuşma ve görme engelli vatandaşların sıkıntılarını çözüme kavuşturuyor. 7/24 hizmet veren 153 İstanbul Çağrı Merkezi, 2018 yılında canlı görüntülü bağlantıyla 25 bin engellinin sorununu çözüyor. İstanbul genelinde ise 13,5 milyonun üzerinde çağrıya cevap verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde hizmete başlayan İBB Beyaz Masa, bu uygulama ile 2018 yılında 13 milyon 637 bin 510 çağrıya cevap verdi, çözüm buldu. Engelli vatandaşlar, “Gözüm Kulağım İstanbul” uygulamasını Android ve IOS işletim sistemli akıllı telefonlarına yükleyerek 153 İstanbul Çağrı Merkezi’ne direkt ulaşabiliyor.

İSTANBUL, (DHA) -İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa, 'Gözüm Kulağım İstanbul' projesi ile işitme, konuşma ve görme engelli vatandaşların taleplerini görüntülü olarak alıyor, sorunlarını kolayca çözüyor.

Teknolojik yenilikleri kullanarak görüntülü çağrı hizmetini engelli bireylerle buluşturan İBB, Şubat 2017’de hizmete sunduğu “Gözüm Kulağım İstanbul” projesi ile engellilereözel bir erişim konforu sağladı.İşitme ve konuşma engelli bireyler, yönlendirme menüsü olmaksızın işaret dili bilenpersonelle direkt olarak görüntülü iletişime geçebiliyor. Görme engelli vatandaşlar daBraille Alfabesi olmayan yerlerde ya da ürünlerde Beyaz Masa’dan aynı şekilde seslidestek alabiliyor.

UYGULAMA ÜZERİNDEN BİR YILDA 25 BİN ENGELLİNİN SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Proje kapsamında işaret dili eğitimi alan 20 personel özveriyle rehberlik hizmeti sunuyor.153 İstanbul Çağrı Merkezi’ne görüntülü olarak kolayca erişim sağlayan engelli bireyler; taleplerini iletiyor, sorunlarına çözüm buluyor. İBB Beyaz Masa, 2018 yılında 25 binengelli vatandaşa görüntülü çağrı hizmeti sunuyor.

Engelli vatandaşlar, “Gözüm Kulağım İstanbul” uygulamasını Android ve IOS işletimsistemli akıllı telefonlarına yükleyerek 153 İstanbul Çağrı Merkezi’ne direk ulaşabiliyor. Uygulamanın içinde bulunan Web Chat üzerinden yazışma yoluyla da başvuru, talep,önerileri alabiliyor. “Gözüm Kulağım İstanbul” uygulaması, 2 yılda akıllı telefonlarabinlerce kez indirildi. Engelli bireyler, gozumkulagim.ibb.istanbul web sayfası üzerinden de 153 İstanbul Çağrı Merkezi’ne ulaşabiliyor.

“GÖZÜM KULAĞIM İSTANBUL” PROJESİNE ÖDÜL YAĞDI

“Gözüm Kulağım İstanbul” projesi, yurtiçi ve yurtdışından birçok saygın ödüle layık görüldü. Proje, dünyanın en güçlü kurumlarının yarıştığı uluslararası iş ödülleri Stevie International ile TÜHİD Altın Pusula Ödülü’ne de layık görüldü.



