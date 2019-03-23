'İBB Beyaz Masa Mobil Uygulaması' yenilendi

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin en çok kullanılan mobil uygulamalarından 'İBB Beyaz Masa', daha etkin hizmet sunmak amacıyla yenilendi. Yeni versiyonda üyelik işlemi daha kısa sürede yapılabilecek ve geçmiş tarihli başvuruların detayları görülebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü, vatandaşlardan yoğun ilgi gören mobil 'İBB Beyaz Masa' uygulamasını yeniledi. Birçok iyileştirme yapılan uygulamanın yeni versiyonunda, İBB’nin hizmetlerine 7/24 kesintisiz, hızlı ve kolay erişim imkanı sunulacak. Vatandaşlar, uygulama üzerinden ulaşım, altyapı, imar, sağlık, sosyal belediyecilik başta olmak üzere İBB’nin tüm hizmet alanlarıyla ilgili başvuru yapabilecek.

NASIL BAŞVURU YAPILIYOR?

İstanbulluların kullanımına sunulan yeni mobil 'İBB Beyaz Masa' üzerinden alınan bilgi, görüş, öneri ve talepler anında işleme alınıyor. Vatandaşlar başvurularının tüm aşamaları hakkında kolayca bilgi sahibi olabiliyor. Yenilenen uygulama ile Beyaz Masa’ya başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, birkaç basit adımı takip ederek hızlı şekilde üyelik işlemi gerçekleştirebiliyor. TC kimlik numarası, ad-soyad, mail bilgisi ile sisteme kaydolan kullanıcılar, cep telefonlarına SMS ile gelen şifreyi yazarak uygulamayı aktif hale getiriyor.