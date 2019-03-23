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“İBB Beyaz Masa” mobil uygulaması yenilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 14:06 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin en çok kullanılan mobil uygulamalarından “İBB Beyaz Masa”, daha etkin hizmet sunmak amacıyla yenilendi.

“İBB Beyaz Masa” mobil uygulaması yenilendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin en çok kullanılan mobil uygulamalarından “İBB Beyaz Masa”, daha etkin hizmet sunmak amacıyla yenilendi. Yeni versiyonda üyelik işlemi daha kısa sürede yapılabiliyor. Geçmiş tarihli başvuruların detayları da görülebiliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü, vatandaşlardan yoğun ilgi gören mobil “İBB Beyaz Masa” uygulamasını yenileyerek daha kullanışlı hale getirdi. Birçok iyileştirmeler yapılan uygulamanın yeni versiyonu, İBB’nin hizmetlerine 7/24 kesintisiz, hızlı ve kolay erişim imkanı sağlamayı sürdürüyor. Vatandaşlar uygulama üzerinden ulaşım, alt yapı, imar, sağlık, sosyal belediyecilik başta olmak üzere İBB’nin tüm hizmet alanlarıyla ilgili başvuru yapabiliyor.
İstanbulluların kullanımına sunulan yeni mobil “İBB Beyaz Masa” üzerinden alınan bilgi, görüş, öneri ve talepler anında işleme alınıyor. Vatandaşlar başvurularının tüm aşamaları hakkında kolayca bilgi sahibi olabiliyor. Yenilenen uygulama ile Beyaz Masa’ya başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, birkaç basit adımı takip ederek hızlı şekilde üyelik işlemi gerçekleştirebiliyor. T.C. kimlik numarası, ad, soyad, mail bilgisi ile sisteme kaydolan kullanıcılar, cep telefonlarına SMS ile gelen şifreyi yazarak uygulamayı aktif hale getiriyor.
Beyaz Masa uygulaması üzerinden yeni başvuru yapmak isteyen kullanıcının mesaj alanına iletmek istediği konuyu yazıp “Başvuruyu Tamamla” butonuna basması yeterli oluyor. Beyaz Masa’ya iletilen konulara sistem üzerinden fotoğraf, video veya ses kaydı da eklenebiliyor. Konum gerektiren başvurularda ise “Konum Al” butonu tıklanarak taleple ilgili yer anında Beyaz Masa’ya iletebiliyor.
Yeni mobil uygulamada geçmiş tarihli başvuruların detayları da görülebiliyor. Vatandaşlar, mesajlarını Beyaz Masa’ya göndermeden önce taslak oluşturup arşivleyebiliyor. Eklemeler, çıkarmalar yapılabilen taslak mesaj, istenilen tarihte Beyaz Masa’ya gönderilebiliyor.
Uygulamada ‘Başvurularım’ sekmesi seçildiğinde ise oluşturulan başvurular ve detayları görülebiliyor. Sistemde konum belirtilen başvuruların harita üzerindeki dağılımına erişilebiliyor. Çoklu başvuru durumunda filtreleme imkanı da sunuluyor. Yeni versiyonda “ad -soyad” bilgisinin paylaşılmadığı anonim başvurular kabul edilmiyor.
2014 yılında hizmete sunulan mobil “İBB Beyaz Masa” uygulaması, iOS ve Android mobil uygulama marketlerinden akıllı cihazlara ücretsiz indirilerek kullanılabiliyor. Uygulama, bugüne kadar toplam 92 bin 610 vatandaş tarafından indirildi.

“İBB Beyaz Masa” mobil uygulaması yenilendi

“İBB Beyaz Masa” mobil uygulaması yenilendi

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'İBB Beyaz Masa Mobil Uygulaması' yenilendi'İBB Beyaz Masa Mobil Uygulaması' yenilendi
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