İBB binası önünde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Harun UYANIK-İSTANBUL DHA - 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde şehit olanlar düzenlenen törenle anıldı. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra gaziler ve şehit yakınları da katıldı. Anma töreninde konuşan İmamoğlu, "İBB'deki 13 şehidimizle birlikte tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onlara minnet borçluyuz" dedi.

İBB'nin Saraçhane'deki binasının önündeki anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra konuşma yapan İmamoğlu, "Gerçekten 15 Temmuz demokrasimize ve milli birliğimize sıkıca sarılma, millet iradesini yok saymanın her türlüsüne karşı koymak kararlılığımızı yüksek sesle hem de en üst iradeyle ilan etme günüdür" dedi.

İmamoğlu, " 15 Temmuz hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeğini gazi meclisimizin önemini ve değerini hatırlama günüdür. Ülkemizi 15 Temmuz'a taşıyan koşulları dürüstçe analiz etmek ve bir daha böylesi alçaklıklarını yaşanmaması için gerekli şartları oluşturmak en önemli görevlerinden biri olduğunu asla unutmamak demektir" şeklinde konuştu.