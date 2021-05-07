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İBB: Büfe kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı

07.05.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait halk ekmek büfesinin kimliği belirsiz kişilerce yakıldığı açıklandı.

Yangın, Kartaltepe Mahallesi'nde Olgunlar Sokak'taki İBB'ye ait halk ekmek büfesinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Kapalı olan halk ekmek büfesinde çıkan yangını gören çevredekiler, itfaiyeye ihbarda bulundu. Bu sırada alevler kısa sürede tüm büfeyi sardı.

İBB'ye ait halk ekmek büfesi alev alev yandıİBB'ye ait halk ekmek büfesi alev alev yandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan büfeye müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası halk ekmek büfesi tamamen kullanılamaz hale geldi.

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun yangınla ilgili açıklama yaptı. Ongun, "İstanbul İtfaiyemizin raporuna göre Bakırköy'deki Halk Ekmek büfemiz MOBESE kayıtlarında tespit edildiği üzere kimliği belirsiz kişiler tarafından dün gece yakılmıştır. Sabotajcıların tespiti için çalışmalar devam ediyor" denildi. (DHA)

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yangın İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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