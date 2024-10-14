İBB burs başvurusu nasıl yapılır? İBB burs başvuru şartları nelerdir?

Devlet eliyle belediyeler ya da başka resmî kurum ve kuruluşlar aracılığı ile vatandaşlara çeşitli imkanlar sağlanır. Bu imkanlardan bazıları da öğrenciler için geçerlidir ve eğitim sistemi ile ilgili olur. İBB bursları da bu uygulamalar kapsamında geliştirilmiştir.
İBB bursu İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursu anlamına gelir. Bu burs uygulaması kapsamında çeşitli koşulları sağlamış olan öğrencilere burs verilir. Verilen bursun kapsamı İstanbul’da ikamet eden öğrencileri içine alır.
Öğrencilerin kendileri ya da aileleri İstanbul’da ikamet ediyorsa tüm yüksek lisans, lisans, doktora ve ön lisans programlarından birinde okuyan kişiler bu burstan faydalanabilir. Burstan yararlanmanın ön koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olmaktır.
Bazı koşulları yerine getiren ve belirlenen şartlara uygun olan öğrenciler başvuru yapma hakkına sahip olurlar. Resmî olarak belirlenen ve açıklanan İBB burs başvurusu şartları şunlardır:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursu alabilmek için öğrenciler çeşitli koşulları yerine getirmelidir. Belirlenen resmî şartlara uygun olan öğrenciler, İBB burs başvuru şartlarına uygunsa başvuru işlemi yapabilir.
Başvurular uygulama ya da internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Her yıl belirlenen tarih aralığı içinde mobil cihazlardan İstanbul Senin adı altındaki uygulamaya girilir ve başvuru yapılır. Bu yol dışında internet sayfası olarak https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ portalında da başvuru gerçekleştirilebilir.
Başvuru yapma hakkına sahip olan kişiler, kuruma internet üzerinden ya da şahsen başvuru yapmadan önce bazı belgeleri hazır bulundurmalıdır. Bu belgeler kişinin öğrenci olduğunu; bu bursu almaya hakkı olduğunu kanıtlayan belgelerdir. İBB burs başvurusu için gerekli belgeler ise şunlardır:
Anne babanın hayatını kaybetmesi veya ayrılması (Yalnızca resmî olarak boşanmış aileler) söz konusu ise öğrencinin ikamet ettiği aile bireyinin esas alındığının bilinmesi gerekir. Ayrıca, gelir beyanına fazla mesai ve prim ücretlerinin dahil edilmediği, bordro üstündeki net gelirin baz alındığı belirtilmelidir.
İBB burs başvuruları, hem "gencuniversiteli.ibb.istanbul" internet sitesi hem de "İstanbul Senin" mobil uygulaması üzerinden yapılabilmektedir.
İBB burs başvurusunun, verilen tarih aralıkları içinde işlem yapılması gerekmektedir. Bu tarihlerin iyi takip edilmesi gerekir.