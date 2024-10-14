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İBB burs başvurusu nasıl yapılır? İBB burs başvuru şartları nelerdir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
14.10.2024 14:06
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Öğrenciler için sağlanan ve ilerleyen çeşitli imkan ve destekler vardır. Bunların bazıları özel kurumlar bazıları bizzat devlet tarafından bazıları da belediyeler tarafından takip edilir. Çeşitli koşullara sahip olan kişiler, bu imkanlardan faydalanma hakkı kazanır.

İBB burs başvurusu nasıl yapılır? İBB burs başvuru şartları nelerdir?

İçindekiler

  • İBB bursu nedir?
  • İBB burs başvuru şartları nelerdir?
  • İBB burs başvurusu nereye yapılır?
  • İBB burs başvurusu nasıl yapılır?
  • İBB burs başvurusu nereden yapılır?

Devlet eliyle belediyeler ya da başka resmî kurum ve kuruluşlar aracılığı ile vatandaşlara çeşitli imkanlar sağlanır. Bu imkanlardan bazıları da öğrenciler için geçerlidir ve eğitim sistemi ile ilgili olur. İBB bursları da bu uygulamalar kapsamında geliştirilmiştir.

İBB bursu nedir?

İBB bursu İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursu anlamına gelir. Bu burs uygulaması kapsamında çeşitli koşulları sağlamış olan öğrencilere burs verilir. Verilen bursun kapsamı İstanbul’da ikamet eden öğrencileri içine alır.

Öğrencilerin kendileri ya da aileleri İstanbul’da ikamet ediyorsa tüm yüksek lisans, lisans, doktora ve ön lisans programlarından birinde okuyan kişiler bu burstan faydalanabilir. Burstan yararlanmanın ön koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olmaktır.

İBB burs başvuru şartları nelerdir?

Bazı koşulları yerine getiren ve belirlenen şartlara uygun olan öğrenciler başvuru yapma hakkına sahip olurlar. Resmî olarak belirlenen ve açıklanan İBB burs başvurusu şartları şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Öğrencinin ya da ailesinin (ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının) İstanbul’da ikamet ediyor olması,
  • Ön lisans, doktora, yüksek lisans, lisans programlarından birinde öğrenci olmak,
  • Devlet üniversitesinde okuyor olmak,
  • Bir özel üniversitede ya da vakıf üniversitesinde tam burslu okuyor olmak,
  • Gelir durumu açısından maddi bir desteğe ihtiyaç duymak,
  • Ara sınıf ya da son sınıf öğrencileri için yılsonu not ortalamasının 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,
  • Normal öğretim süresi içinde eğitim alıyor olmak.

İBB burs başvurusu nereye yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursu alabilmek için öğrenciler çeşitli koşulları yerine getirmelidir. Belirlenen resmî şartlara uygun olan öğrenciler, İBB burs başvuru şartlarına uygunsa başvuru işlemi yapabilir.

Başvurular uygulama ya da internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Her yıl belirlenen tarih aralığı içinde mobil cihazlardan İstanbul Senin adı altındaki uygulamaya girilir ve başvuru yapılır. Bu yol dışında internet sayfası olarak https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ portalında da başvuru gerçekleştirilebilir.

İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru yapma hakkına sahip olan kişiler, kuruma internet üzerinden ya da şahsen başvuru yapmadan önce bazı belgeleri hazır bulundurmalıdır. Bu belgeler kişinin öğrenci olduğunu; bu bursu almaya hakkı olduğunu kanıtlayan belgelerdir. İBB burs başvurusu için gerekli belgeler ise şunlardır:

  • Sabıka kaydı
  • Öğrenci belgesi
  • Öğrencinin not durumunu gösteren transkript
  • Bursluluk belgesi
  • Öğrenci Bekar ise Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
  • Öğrenci Evli ise öğrencinin kendi ve eşinin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
  • Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
  • Varsa Okuyan kardeşlerin öğrenci belgesi (öğrenimine devam eden kardeşler dikkate alınacaktır. Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.)

Anne babanın hayatını kaybetmesi veya ayrılması (Yalnızca resmî olarak boşanmış aileler) söz konusu ise öğrencinin ikamet ettiği aile bireyinin esas alındığının bilinmesi gerekir. Ayrıca, gelir beyanına fazla mesai ve prim ücretlerinin dahil edilmediği, bordro üstündeki net gelirin baz alındığı belirtilmelidir.

İBB burs başvurusu nereden yapılır?

İBB burs başvuruları, hem "gencuniversiteli.ibb.istanbul" internet sitesi hem de "İstanbul Senin" mobil uygulaması üzerinden yapılabilmektedir.

İBB burs başvurusunun, verilen tarih aralıkları içinde işlem yapılması gerekmektedir. Bu tarihlerin iyi takip edilmesi gerekir.

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