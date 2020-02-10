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İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonuçları sorgulama ekranı...

EĞİTİM HABERLERİ  | 10.02.2020 13:44 | Son Güncelleme

'İBB burs sonuçları açıklandı mı?' sorusunun cevabını binlerce öğrenci merak ediyor. 6 Şubat'ta sona eren burs başvuruları sonrasında İBB bugün yaptığı açıklama burs sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İBB burs sonuçları sorgulama ekranı...

İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonuçları sorgulama ekranı...

Binlerce öğrenci, 'İBB burs sonuçları açıklandı mı?' sorusunun yanıtını merak ediyor. 30 bin öğrenci kontenjanı bulunan İBB
burs başvurularının bugün açıklanması bekleniyordu.

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Binlerce öğrenciyi ilgilendiren 'İBB burs sonuçları açıklandı mı?' sorusuyla ilgili beklenen haber geldi. İBB, burs sonuçlarını açıkladı.

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EKREM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İBB Ekrem İmamoğlu şu açıklamayı yaptı.

"Sevgili öğrenciler,

Genç Üniversiteli eğitim desteğimiz için başvurularımız sona erdi.

Tüm başvuruların titizlikle inceleneceğine ve adaletli bir biçimde değerlendirileceğine hiç şüpheniz olmasın.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesini 10.02.2020 Pazartesi günü ilan edeceğiz.

Gönül isterdi ki, talebi olan tüm başvuru sahiplerine desteğimizi ulaştırabilelim. Dilerim gelecekte bu da mümkün olur.

Bizlere güvendiğiniz için teşekkür eder, hepinize başarılar dilerim."

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