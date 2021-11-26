İBB bütçesi kabul edildi! Tevfik Göksu: Sayın Başkan 93 milyarlık borç bırakıp gidecek

İBB Meclisi'nin kasım ayı toplantılarının 6'ıncı birleşimi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonu'nda gerçekleştirildi. İBB 2022 Yılı Bütçesi, 2022 Yılı Yatırım ve Hizmet Programı, 2022 Yılı Performans Programı ile 2023 - 2024 gelir gider tahminlerini İBB Meclisi'ne sunan Ekrem İmamoğlu, yatırım ile hizmet planlarını anlattı. Mecliste oylanan 43 milyar 650 milyon liralık İBB 2022 yılı bütçesi 203 kabul, 21 ret oylarıyla 'oy çokluğuyla' kabul edildi. İBB Meclisi’ndeki bütçe görüşmelerinde Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB’nin yeni bütçesi ile ilgi açıklamalarda bulundu.

"2021 YATIRIM BÜTÇEMİZİ TAM OLARAK İKİYE KATLIYORUZ"

2022 yılında yatırıma ağırlık vereceklerini belirten İmamoğlu, "2022'de toplam bütçe gelirlerimizi 35 milyar 650 milyon lira, bütçe giderlerimizi ise 43 milyar 650 milyon lira olarak planladık. Bu şekilde 2022 yılında öngördüğümüz hizmetleri yapabilmemiz için 8 milyar liralık finansman ihtiyacımız olacak. Bu açığın yaklaşık 4.4 milyar lirasını Kasım 2020'de ihraç ettiğimiz Eurobond'dan karşılarken, 3.6 milyar lirasını borçlanmayla finanse edeceğiz. 2022'de toplam 2 milyar TL kredi ve 3.8 milyar TL karşılığı da döviz borcu ödeyeceğiz. 2022 yılı bütçe tasarımız sizlere daha önce sunulduğundan, rakamların ayrıntısına zaten vakıf olduğunuzu varsayıyorum. 2022 bütçemizden yatırıma, yani alt yapı ve metro inşaatlarına 18 milyar 240 milyon lira ayırıyoruz. Bütçemizin yüzde 42'sini yatırımlara ayırıyoruz. Bir başka ifadeyle, 2021 yatırım bütçemizi tam olarak ikiye katlıyoruz. Böylece 2022 yılı bütçemizi ağırlıklı olarak bir yatırım bütçesi olarak tanımlıyoruz" şeklinde konuştu.

"YARDIM BÜTÇEMİZİ, 2022 YILINDA 4 MİLYAR 098 MİLYONA YÜKSELTİYORUZ"

Bütçenin ciddi bir kısmının sosyal yardımlara ayrıldığını belirten İmamoğlu, "2020 ve 2021 yıllarında yatırımların nispi olarak düşük görünmesi, kovid nedeniyle vatandaşlarımıza yaptığımız yardımlardır. Cari transfer olarak gözüken vatandaşlarımıza yaptığımız çeşitli kalemlerdeki yardımlar bu grafikte gözüktüğü gibi 2017'de 1 milyar 077 milyon, 2018'de 1 milyar 310 milyon iken iş başına geldiğimiz yılda, 2019'da hemen 2 milyar 108 milyona çıkarmıştık. Pandeminin başlamasıyla sosyal yardım bütçemizi 2020'de 3 milyar 139 milyon liraya çıkardık. Bu yıl sonunda 3 milyar 840 milyona ulaşacak olan yardım bütçemizi, 2022 yılında 4 milyar 098 milyona yükseltiyoruz. Özetle giderlerimizin yüzde 9.4'ünü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için kullanacağız. Türkiye'de yerel yönetimlerin toplam yatırımlarının neredeyse dörtte birini tek başına İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapıyor olacağız. Gider bütçemizin yaklaşık yüzde 25 ise personel maliyeti olduğuna dikkatlerinizi çekmek isterim. Bir başka anlatımla günde 29 milyon lira personel gideri ödüyoruz" şeklinde açıkladı.

"DIŞ KREDİ BORCUMUZ 2 MİLYAR 544 MİLYON EURO"

İmamoğlu konuşmasının devamında iç ve dış borçlanmaya dikkat çekerek, "Biz bizden önceki yönetimlerden devraldığımız iç borçları düzenli olarak ödüyor ve borç stokumuzu azaltıyoruz. Göreve geldiğimizde 4 milyar 780 milyon lira olan iç borçlarımız, geçen yıl sonunda ve pandemi nedeniyle 5 milyar 509 milyon liraya yükselmiş olsa da, yaptığımız ödemeler sonucu Eylül 2021 itibariyle 3 milyar 182 milyon liraya inmiştir. Dikkatlerinize sunmak istediğim bir diğer konu ise dış borçlarımızın durumudur. Toplam dış kredi borcumuz 2 milyar 544 milyon Euro'dur ve bunun yaklaşık 2 milyar Euro'su bizden önceki dönemden devralınmıştır" dedi.

"EN BÜYÜK BÜTÇE PAYINI EN ÇEVRECİ ULAŞIM YOLU OLAN METROYA AYIRDIK"

2022 yılı bütçesinde en büyük payı metro ve ulaşıma ayırdıklarını söyleyen İmamoğlu, "Bugün 2022 yılı bütçesinin en büyük kalemi yüzde 32 oranındaki pay ile ulaşım, metro ve çevre bütçemizdir ve İETT dahil toplam tutarı 16 milyar 845 milyon liradır. Bu itibarla dünyada aynı anda en fazla metro hattı inşa eden şehir olmak kadar gurur verici bir diğer husus da, en büyük bütçe payını en çevreci ulaşım yolu olan metroya ayırmaktır. Metro projeleri bizim için hem yaşam kalitesi, hem medeniyet, hem hareketlilik, hem çevre ve hem de bir kalkınma projesidir" dedi. İmamoğlu, deprem bütçesine ise toplam 1 milyar 945 milyon lira kaynak ayırdıklarını söyleyerek, bu bütçenin içinde 931 milyon liralık kısmının kentsel dönüşüme ayrıldığını belirtti. İBB'nin 2022 yılı konsolide bütçesinin, İSKİ ve İETT dahil, toplam 104 milyar 578 milyon lira olduğunu aktaran İmamoğlu, "Bu bütçenin 43 milyar 650 milyon lirası İBB'nin, 42 milyar 864 milyon lirası iştirakler, 10 milyar 364 milyon lirası İSKİ ve 7 milyar 700 milyon lirası İETT bütçesidir" bilgilerini aktardı.

İmamoğlu'nun açıkladığı bazı bütçeler ise; kadınlara yönelik hizmet ve projeler için 451 milyon lira, gençlere yönelik hizmet bütçesi 1 milyar 353 milyon lira ile kreş, halk süt, yenidoğan desteği 708 milyon lira oldu.

"İBB BU BÜTÇEYİ GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN 16 MİLYARDAN DAHA FAZLA BORÇ PARA BULMAK ZORUNDADIR"

Meclis kürsüsüne çıkarak konuşma yapan Göksu, "İBB yönetiminin 2022 senesi için ilave tam 8 milyar net borçlanmayı öngörüyor. Bulunması gereken toplam borç ise 13 milyar 860 milyon 44 bin TL’dir" dedi. Performans programında gizli bir borçlanma olduğunu ifade eden Göksu, "Performans programına göz atınca bir yerlerde saklanmış gizli bir borçlanmayı daha görüyorsunuz. 2022 Performans Programı’na bakınca gider bütçesinin gerçekleşme oranının yüzde 100 olarak hedeflendiğini, buna karşılık gelir bütçesinin gerçekleşme oranının ise yüzde 95 olduğunu görürsünüz. Bu ne demektir? Bütçenin yüzde 5’i kadar daha borçlanılacak demektir. O da yaklaşık olarak 2,4 milyar daha ilave borçlanmadır. Kısaca, İBB bu bütçeyi gerçekleştirebilmek için 16 milyardan daha fazla borç para bulmak zorundadır” dedi.

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE 93 MİLYARLIK BORÇ BIRAKIP GİDECEK"

Başkan Göksu, 2022 yılında belediyenin borç riskinin 73.120 milyar olacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"2022 yılı olduğunda Büyükşehir belediyesinin borç riski 73.120 milyar TL 2022 ve 2023 projeksiyonu tutulmuş bu projeksiyona göre yeni ilaveler gelmese dahi 10 milyar 2023 de ilave görülmüş 10.5 milyar da 2024 de yani sayın başkan İstanbul’dan giderken İstanbul Büyükşehir Belediyesine 93 milyarlık borç bırakıp gidecek. Biz geçmişte Büyükşehir Belediyesi’ndeki bütün yanlışlıkları düzeltmek için 25 yıl uğraşmıştık galiba bir 25 yıl daha uğraşacağız. 2022 yılı bütçesi yatırım planında olan 40 tane proje var. Proje aynı isimle aynı kalemle 2021 de de var. Hiç dokunulmadan 2022 yılına aktarılmış fiyatı yükseltilerek. Şimdi soruyorum bugüne kadar İBB 2021 yılında her gün günde 72,5 trilyon para harcamış. Allah aşkına bu para nereye harcadınız?" (İHA/DHA)



