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İBB çalışanı tutuklanmıştı! Bakan Varank'tan tepki geldi: 'Vakti geldiğinde bedelini ödeyecek'

02.05.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 'terör' tepkisi gösterdi. Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan tutuklanan İBB çalışanı üzerinden yönetime sert eleştiriler yönelten Varank, "İnşallah vakti geldiğinde birileri bunun bedelini ödeyecek" şeklinde konuştu.

İBB çalışanı tutuklanmıştı! Bakan Varank'tan tepki geldi: 'Vakti geldiğinde bedelini ödeyecek'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. İBB çalışanının terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan tutuklanmasına değinen Bakan Varank, "Biz terörü şehirlerimizden temizlemeye çalışırken teröristler İBB’de boy gösteriyor” dedi. Bakan Varank ayrıca haber için "Adeta şok olduk" ifadesini kullandı.

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Bahçelievler Belediyesi Ramazan Bayramı’nın ilk günü dolayısıyla bayramlaşma etkinliği düzenledi. Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Nurettin Topçu Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe çok sayıda vatandaş, çocuklarıyla birlikte geldi. Protokol konuşmalarının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır çocuklara bayram hediyeleri verdi.

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“TERÖRİSTLER İBB’DE BOY GÖSTERİYOR”

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şöyle konuştu:

“Bayramları bu güzellikle yaşayabilmenin bedeli var. Şu anda güvenlik güçlerimiz, biz şehirlerde huzurla bayram yapabilelim diye Irak’ın kuzeyinde Pençe Operasyonunda teröristlerle mücadele ediyor. Irak’ın kuzeyinde bu operasyonlarda şehitlerimiz var. Rabbim onların hepsine rahmet eylesin. Türkiye terörden çok çekti. Biz 45 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Ama daha önce sınırlarımızın içerisinde belirlediğimiz bölgede kendimizi korumaya çalışırken sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir konsepte geçti. Artık biz teröristleri nerede olursa olsun bulacağız. Sınırın içinde beklemek yok. Terörist hangi mağaradaysa gidip onu bulacağız ve imha edeceğiz. Emin olun, her gün taşın altını kaldırarak burada terörist var mı yok mu diye onu kontrol edip Türkiye’nin güvenliğini sağlamak için çalışıyorlar.

"ADETA ŞOK OLDUK"

"Biz şehirlerden terörü temizlerken geçen gün çıkan bir haberle adeta şok olduk. Kandil’de kalaşnikofla dağda fotoğrafları çıkan bir terör yandaşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) gözaltına alındı. Biz terörü şehirlerimizden temizlemeye çalışırken teröristler gelmişler belediyelerde boy gösteriyorlar. Bu insanların nasıl işe alındığını gayet iyi biliyoruz. İBB Başkanı ilk seçildiğinde nasıl AK Partilileri tespit edip 14 bin kardeşimizi işten attıysa bir zahmet o teröristleri de tespit etmenin yolunu bulsun. Biz belediyelerimizde, kurumlarımızda teröristlerle yaşamak istemiyoruz. Bunun gereğini yapsınlar. İnşallah vakti geldiğinde birileri bunun bedelini ödeyecek. Bu zorlu coğrafyaya baktığınızda Recep Tayyip Erdoğan için ne düşünüyorsun diye sorduğumuzda bizi en ağır eleştirenler bile şunu söylüyor, ‘Böyle dalgalı bir denizde bu gemiyi sağ salim yüzdürebilecek tek lider Recep Tayyip Erdoğan’dır’ diyor."

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"HER TÜR TEDBİRİ ALARAK MASKESİZ BAYRAMLAŞIYORUZ"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Dünyada yerli aşıyı üreten sayılı ülkelerden birisi olarak, her tür tedbiri alarak maskesiz bayramlaşıyoruz. Savaş çıktığında oradaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsi tel vücut olmuş. ’Türkiyem beni kurtar’ demiş. Demek ki savaşta sadece Türkiye Cumhuriyeti var. İşte bunun kıymetini bileceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetini bileceğiz. Dünya’nın neresinde olursa olsun sadece gariplerin ve mazlumların lideri olarak Kudüs, Suriye, Irak gibi Ukrayna’da akan kanın durdurulmasında da engellemeye çalışıyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Varank İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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