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  4. İBB çalışanları resmi araçla eşkıyalığa çıktı! Önünü kesti, ablasının yanında böyle darp etti...

İBB çalışanları resmi araçla eşkıyalığa çıktı! Önünü kesti, ablasının yanında böyle darp etti...

10.08.2024 09:53
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10.08.2024 09:53
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İstanbul Ümraniye'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanları, resmi araçla bir otomobilin önünü kesti. Ablasıyla seyir halinde olan Ö.D.'yi araçtan çıkartarak darp eden belediye çalışanlarının genç şahsa yaşattığı korku dolu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

31 Temmuz tarihinde Ümraniye'de İBB çalışanları bir otomobilin önünü keserek sürücüyü darp etti. Saldırganlarla daha önceden hiç tartışmadığını ve sebepsiz yere darp edildiğini ifade eden genç şahıs darp raporu alarak şikayetçi oldu.

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RESMİ ARAÇLA EŞKIYALIK

İddiaya göre, gece geç saatlerde Ümraniye'den ablasını çalıştığı hastaneden alan Ö.D. (20) yolda döndüğü esnada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı araç tarafından önü kesildi.

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ABLASININ YANINDA DARP EDİLDİ

İBB'ye ait araç içerisinden inen 4 kişiden 2'si ablasının yanında Ö.D.'yi darp etti. Araçtan zorla indirilen Ö.D., yanlış anlaşılma olduğunu ve İBB personellerine yolda tartıştığı kişinin kendisi olmadığını ifade etti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle belediye çalışanları olay yerinden ayrıldı. Genç adamın darp edilme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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ŞİKAYETÇİ OLDU

Ö.D., trafikte kendisini darp edenler ile daha önce hiç tartışmadığını ve sebepsiz yere darp edildiğini ifade etti. Ö.D. hastaneden darp raporu alarak, kendisini darp eden kişilerden şikayetçi oldu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye darp ibb
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