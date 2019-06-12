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İBB çalışanlarından açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 17:26 | Son Güncelleme

Belediyenin Saraçhane'deki binası önünde toplanan çalışanlar, İBB'ye yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı - İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz: - "Bir dünya markası olan İBB, ideolojik kavgalara ve kişisel makam hırslarına malzeme edilmeyecek kadar köklü ve değerlidir. Bu nedenle 131 ülkeden daha büyük olan İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile israf kavramına sıkıştırma insafsızlığı gösterenleri kınıyoruz" - "İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları, iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB'yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisini iftiralarla toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanları, belediyeye yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı.

İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde toplanan çalışanlar adına açıklamayı, İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz okudu.

Son günlerde yaşananlar hakkında binlerce İBB çalışanı adına çağrıda bulunmak istediklerini dile getiren Kazanasmaz, "Biz, İstanbul için varız ve İstanbul'a hizmet etmek, bizim severek yaptığımız görevimiz.
Kutsal gördüğümüz görevlerimizi, hiçbir bahaneye sığınmadan, gece gündüz demeden, aksatmadan, büyük bir azim ve titizlikle sürdürüyoruz.

Fakat içinden geçmekte olduğumuz süreçte, hizmetlerimiz ve emeğimizin organize biçimde yıpratılmaya çalışıldığını üzülerek görüyoruz." diye konuştu.

İstanbul ve İstanbullular için birbirinden farklı yüzlerce alanda proje, istihdam ve hizmet ürettiklerini vurgulayan Kazanasmaz, "Bazı faaliyetler ve hizmetler, denetlenebilen milyonlarca işlem arasından bağlamından koparılarak, çarpıtılarak iftiraya dönüştürülmekte ve binlerce İBB çalışanı söylemlerin aksine emekleri hiçe sayılarak hedef gösterilmektedir.

Günlerdir kaynağı belirsiz, dayanaksız, tek bir hedefe yönelik, sadece iftiradan ibaret olan haber, köşe yazısı ve sosyal medya paylaşımları yapılmaktadır.
Bu art niyetle üretilen haber ile İBB'nin 15 milyonu aşkın İstanbullu için yıllardır kanun ve hukuk çerçevesinde yapılan çok kıymetli hizmet ve faaliyetleri, bilinçli ve sistematik olarak değersizleştirilmeye çalışılmaktadır.

İBB, ayrım yapmaksızın bütün vatandaşlarımız için şehir yaşamına dair sayısız hizmeti eksiksiz bir şekilde yerine getirirken, diğer yandan bir dünya şehri olan İstanbul'un gelişimi ve kalkınması için de öncü projeler üretmekte ve bunlar için var gücüyle çalışmaktadır.

Bu çalışmalar, hemşehrilerimizden ve şehrimizin misafirlerinden büyük takdir toplamakta, dünya çapındaki kuruluşlardan sayısız ödüller kazanmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Biz, bu güzel şehir için ideolojilerden, günübirlik çıkarlardan çok daha ötede, kutsal bir görev bilinciyle ve aşkla çalışıyoruz." diyen Kazanasmaz, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda gündeme getirilen ve gerçeği yansıtmayan iddiaların, emeğimizi ve İstanbul’a hizmet etme motivasyonumuzu hedef aldığını düşünmekteyiz.

Şu bilinmelidir ki; bir dünya markası olan İBB, ideolojik kavgalara ve kişisel makam hırslarına malzeme edilmeyecek kadar köklü ve değerlidir.

Bu nedenle 131 ülkeden daha büyük olan İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile israf kavramına sıkıştırma insafsızlığı gösterenleri kınıyoruz.

İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları, iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB'yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisini iftiralarla toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet ediyoruz."

Alkışlarla protestoda bulunan grup daha sonra dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İBB istanbul büyükşehir belediyesi Murat Kazanasmaz

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