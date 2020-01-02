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  4. İBB camilere desteği bıraktı mı? Açıklama geldi

İBB camilere desteği bıraktı mı? Açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 11:36 | Son Güncelleme

Sosyal medya üzerinden yayılan İBB'nin camilerin bakım ve temizliğinden çekildiği iddialarına İBB'den yanıt geldi. İddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada "tarihi ve turistik öneme haiz camilerin temizliğiyle sınırlı uygulama Kültür Varlıkları Daire Başkanlığınca farklı bir anlayışla yeniden ele alınmıştır." denildi.

İBB camilere desteği bıraktı mı? Açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) temizliğinden sorumlu olduğu tarihi camilerden desteğini çektiği iddialarının sosyal medyada yayılmasının ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan yanıt geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ongun şunları kaydetti:

İBB’nin bazı camilerin bakım ve temizliğinden çekildiği iddiaları doğru değildir. Geçtiğimiz yıllarda yürütülen; Tarihi ve Turistik Öneme Haiz Camilerin (39 adet) temizliğiyle sınırlı uygulama Kültür Varlıkları Daire Başkanlığınca farklı bir anlayışla yeniden ele alınmıştır.

Tarihi öneme haiz camiler, tarihi türbe, hazire, çeşmeler önleyici koruma kapsamında genel temizliği, basit bakım ve onarımları bütüncül şekilde yürütülecektir. Tarihi ve turistik öneme haiz camilerin temizliği de restorasyon sürecinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

Bu yeni çalışmayla eserlerimizin sürdürülebilir bir şekilde korunması ve yaşatılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 195 cami temizlik personeli ile birlikte 25 restorasyon işçisi ve usta, 12 restoratör ile 25 mimar ve mühendis teknik personel görev yapacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
İBB murat ongun cami

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yalan söylüyorsun ibb camilerin temizliğinden çekildiniz azıcık dürüst olun yok finansal düzenleme, yok elektrikli fayton, yok balıkçı teknelleri hepsini yok ettiniz. elinizde olsa camileri kapatırsınız yapmadığınız şey değil gerçi ahır yapan zihniyetin mirasısınız
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