İBB Çizgi Atölyesi’nde yeni dönem kayıtları başladı

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ’nin, genç yetenekleri desteklemek, karikatüre ve çizgi romana olan ilgiyi artırmak amacıyla gerçekleştirdiği Çizgi Atölyesi’nde yeni dönem kayıtları başladı. Mizah, çizim ve yazım yeteneğini geliştirmek isteyen herkes, Çizgi Atölyesi’nde açılacak olan “Karikatür Okulu” ve “Çizgi Roman Okulu”na 1 Mart tarihine kadar başvurabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, genç yetenekleri desteklemek ve karikatüre olan ilgiyi artırmak amacıyla “Çizgi Atölyesi” düzenliyor. Çizgi Atölyesi’nde açılacak olan “Karikatür Okulu” ve “Çizgi Roman Okulu”nda, çizim, yazım ve mizah yeteneği olan gençlere, temel eğitim, kompozisyon, anatomi, senaryo ve benzeri konularda dersler verilecek. Her yaş grubuna açık olan Çizgi Atölyesi, Fatih ilçesi Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

HER ÖĞRENCİYE SERTİFİKA VERİLECEK

Karikatür Okulu’nda, çizim ve mizah yeteneği olan gençlere eğitim verilecek. Ressam-Çizer Şafak Tavkul ve Karikatürist Ahmet Kesgin tarafından verilecek dersler, 2 Mart tarihinde başlayacak ve 19 Mayıs'ta sona erecek. Ders dönemini başarıyla tamamlayan her öğrenciye sertifika takdim edilecek. Ayrıca başarılı öğrencilerin çalışmalarını içeren bir albüm hazırlanıp yayımlanacak.